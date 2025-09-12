2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- استاندار اربیل از احداث یک طرح بزرگ توسعه فضای سبز در این شهر خبر داد که پنج پارک بزرگ و کاشت بیش از ۴۰ هزار نهال مختلف را شامل می‌شود.

امروز جمعه ۱۲ سپتامبر، استاندار اربیل اعلام کرد که در مرکز اربیل پنج پارک بزرگ احداث می‌کنند و بیش از ۴۰ هزار نهال مختلف کاشته می‌شود.

وی افزود که فضای سبز اربیل توسعه پیدا می‌کند.

امید خوشناو گفت: در راستای توسعه فضای سبز و حفاظت بیشتر از زیستگاه شهر، در مرکز اربیل به مساحت ۲۰۰ دونم پنج پارک بزرگ احداث می‌شود و در آن ۴۰ هزار نهال کاشته می‌شود و احداث آن در سال میلادی جاری به پایان می‌رسد.

او جزئیات را به شرح زیر توضیح داد:

۱- ساخت یک پارک در نزدیکی بزرگراه ۱۲۰ متری، در زمینی به مساحت ۸۰ دونم و کاشت حدود ۸۰۰۰ نهال در آن، که در حال حاضر حدود ۷۰٪ کار انجام شده است.

۲- ساخت پارک رَشکین در زمینی به مساحت ۴۷ دونم و کاشت ۱۶۰۰۰ درخت در آن.

۳- ساخت پارک محله نازدار در زمینی به مساحت چهار دونم و کاشت ۶۰۰۰ درخت در آن که ۸۰٪ کار انجام شده است.

۴- ساخت پارک محله ژیان در زمینی به مساحت هفت دونم و کاشت ۵۰۰۰ درخت در آن که ۷۰٪ کار انجام شده است.

۵- پارک تقاطع بزرگراه ۱۵۰ متری با مساحت ۶۰ دونم که کار در آن همچنان ادامه دارد.

در اربیل ۲۶ پارک بزرگ، ۲۰۴ پارک کوچک، ۲۰۹ جنگل، ۱۶۳ بلوار و ۱۰۹ فواره وجود دارد.

ب.ن