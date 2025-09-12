باغچلی خواستار بازگرداندن احمد ترک به ریاست شهرداری ماردین شد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس حزب حرکت ملی ترکیه، می‌گوید اگر شهردار سابق استانبول - که اکنون در زندان است - بی‌گناه باشد، باید آزاد شود و در غیر اینصورت باید مجازات شود. او همچنین خواستار بازگرداندن احمد ترک به ریاست شهرداری ماردین شد.

دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه، در مصاحبه با روزنامه صباح، گفت: اگر اکرم امام اوغلو - شهردار سابق استانبول از حزب جمهوری‌خواه خلق که در حال حاضر زندانی است - بی‌گناه باشد باید آزاد شود، در غیر اینصورت باید مجازات خود را تحمل کند.

باغچلی گفت: اگر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور فعلی ترکیه بخواهد بار دیگر خود را برای احراز سمت ریاست جمهوری نامزد کند، از او حمایت می‌کنم.

او گفت: احمد ترک، - سیاستمدار کورد که به خاطر دفاع از حقوق کوردها سال‌ها زندانی و از سمت دولتی برکنار شد – زمانی که شهردار ماردین بود بسیار فعال بود.

رئیس حزب حرکت ملی ترکیه، خواستار بازگرداندن احمد ترک به ریاست شهرداری ماردین شد.

ب.ن