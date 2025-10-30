13 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پروازهای مسافری بین عراق و یونان از هفته آینده برای توسعه بیشتر روابط بین دو کشور، به ویژه در زمینه‌های بازرگانی و گردشگری، از سر گرفته خواهد شد.

امروز پنجشنبه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵، گیورگوس ایراپتریتیس، وزیر امور خارجه یونان، در سفر خود به بغداد با فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، دیدار کرد و پس از آن دو وزیر یک کنفرانس خبری مشترک برگزار کردند.

گیورگوس ایراپتریتیس اعلام کرد که پروازهای مستقیم بین بغداد و آتن در اوایل نوامبر از سر گرفته خواهد شد.

او با اشاره به اینکه یونان شریک مهمی برای عراق در بسیاری از زمینه‌ها است و آنها به روابط خود ادامه خواهند داد، گفت:«امروز برای من افتخار بزرگی است که در یکی از کشورهایی هستم که آثار تمدن‌های باستانی را در خود جای داده است.»

وی افزود:«ما به عنوان بخشی از توسعه روابط بین دو کشور، از سرگیری پروازها، تجارت و گردشگری را تسهیل خواهیم کرد.»

وزارت حمل و نقل عراق اعلام کرد که پس از ۲۶ سال تعلیق پروازهای یونان و عراق، شرکت هواپیمایی ملی یونان، ایر مدیترانه، پروازهای خود را به بغداد از سر خواهد گرفت.

پروازهای بین عراق و یونان پس از حمله ارتش عراق به کویت در سال ۱۹۹۱ متوقف شد، اما اکنون دو کشور توافق کرده‌اند که ۱۰ پرواز هفتگی بین دو کشور و همچنین دو پرواز دیگر برای حمل و نقل کالا انجام دهند.

ب.ن