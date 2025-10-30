۴۶ پیام امروز نخست وزیر اقلیم کوردستان

51 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۳۰ اکتبر، اولین درخت کمربند سبز در اربیل را کاشت. نخست وزیر در این مراسم سخنرانی کرد و سپس در یک کنفرانس مطبوعاتی به تعدادی از سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

خلاصه سخنان امروز نخست وزیر:

1. این طرح مهم و تاریخی برای نسل آینده و آبادانی کنونی کوردستان بسیار مهم است.

2. ما به بازسازی آرام و صبورانه کوردستان ادامه خواهیم داد.

3. از دوستان و کارشناسان یونانی برای کمک به ما در اجرای طرح قدردانی می‌کنیم.

4. درختان کاشته شده محصول می‌دهند و بخش کشاورزی را توسعه می‌دهند.

5. این منطقه منشا درختان زیتون است و احیای آن معنای بزرگی دارد.

6. درختان زیتون محصول پر خیر و برکت دارند و برای کمربند سبز اربیل بسیار مفید خواهند بود.

7. از بخش خصوصی به خاطر کمک به دولت در اجرای طرح قدردانی می‌کنیم.

8. کمربند سبز در مالکیت وزارت شهرداری‌ است و شرکت‌های خصوصی می‌توانند از محصولات تجاری آن استفاده کنند.

۹. این طرح برای جوانان فرصت‌های شغلی ایجاد خواهد کرد.

۱۰. جوانان برای کار و بهترین تعامل با کمربند سبز، آموزش خواهند دید.

۱۱. کمربند سبز با جذب دی اکسید کربن و بازگرداندن اکسیژن، تاثیر بسیاری بر آب و هوای اربیل دارد.

۱۲. این طرح محیطی سالم‌تر، هوایی پاک‌تر و زندگی بهتر و شادتری را برای هم‌میهنان فراهم خواهد کرد.

۱۳. ما همیشه به این فکر کرده‌ایم که چگونه به بهترین نحو به هم‌میهنان و وطن خدمت کنیم.

۱۴. برنامه‌های ما تنوع بخشیدن به اقتصاد اقلیم کوردستان و عدم اتکای صرف به نفت و گاز را شامل می‌شود.

۱۵. ما تلاش کرده‌ایم بر توسعه همه بخش‌ها متمرکزشویم.

۱۶. طرح‌‌های گردشگری و زیرساختی اقتصادی، مانند راهسازی، اجرا شده‌اند.

۱۷. ما برای ایمنی و سلامت هم‌میهنان به حفاظت از محیط زیست اهمیت بسیاری می‌دهیم.

۱۸. حفاظت از محیط زیست می‌تواند برای همه هم‌میهنان به منبع درآمد تبدیل شود.

۱۹. هدف کار ما این بود که میهن را آبادتر و مفرح‌تر کنیم و مردم از طبیعت بهره‌مند شوند.

۲۰. ساخت برکه‌ها، سدها و کمربند سبز برای بهره‌برداری از منابع طبیعی انجام شده است.

۲۱. کمربند سبز به عنوان شُش‌ اربیل برای تمیز کردن هوای شهر عمل می‌کند.

۲۲. ما برای نسل‌های آینده بذر می‌کاریم تا محصول را آن درو کنند، به امید اینکه خودمان هم شاهد آن باشیم.

۲۳. طرح‌ها و آموزش‌های حرفه‌ای، درآمد را متنوع می‌کنند و ما برای جوانان به یک منبع واحد اتکا نمی‌کنیم.

۲۴. ​​این مشاغل توانایی جوانان ما را افزایش می‌دهد، به آنها فرصت‌ها و انتخاب‌های بیشتری ارایه می‌دهند.

۲۵. متاسفانه، چنانچه لازم است با ما همکاری نشد و در اجرای طرح‌ها مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کردند.

۲۶. می‌خواهم از وزرا، کارمندان و همکاران دفترم به خاطر تلاش‌ها و پشتکارشان قدردانی کنم.

۲۷. پشتکار موجب پیشرفت ما شده است و ما به اجرای این طرح‌ها ادامه خواهیم داد.

۲۸. اگر کسی نخواهد، از او انتظار کمک نداریم، اما اگر کسی بخواهد، بسیار خوشحال خواهیم شد.

۲۹. دوستان ما در خارج از میهن آمادگی خود را برای کمک به ما در پیشبرد طرح نشان داده‌اند. از آنها سپاسگزاریم.

۳۰. ما از بخش خصوصی برای مشارکت و ادامه دادن به بهبود این طرح استقبال می‌کنیم.

۳۱. آب و هوای بد نه فقط بر اقلیم کوردستان، بلکه بر کل عراق و جهان نیز تاثیر می‌گذارد.

۳۲. باید مسائل زیست‌محیطی بسیار جدی گرفته شوند. کاری که اکنون می‌توانیم انجام دهیم ممکن است فردا برای انجام آن خیلی دیر باشد.

۳۳. تخریب محیط زیست موجب مهاجرت می‌شود و مردم از مناطق بیابانزده به دنبال زندگی مهاجرت می‌کنند.

۳۴. این مهاجرت به اروپا و کشورهای خارجی خواهد بود.

۳۵. ما از کشورها خواسته‌ایم تا به ما کمک کنند که از تبدیل شدن تغییرات اقلیمی به یکی دیگر از دلایل مهاجرت، جلوگیری کنیم.

۳۶. اساسا رسیدگی به این مشکل، به کشورهای اروپایی هم کمک می‌کند تا از مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جلوگیری کنند.

۳۷. ما به عنوان اقلیم کوردستان، در ساخت سدها گام‌های عملی برداشته‌ایم.

۳۸. متوقف کردن و حذف تمام ژنراتورهایی که باعث آلودگی محیط زیست شهری می‌شدند، اقدامات مثبتی بودند.

۳۹. ما انتظار نداریم معجزه‌ای رخ دهد. ما باید خودمان معجزه خلق کنیم.

۴۰. ما می‌توانیم خودمان کشورمان را بازسازی کنیم.

۴۱. روند آبادانی در کوردستان ادامه خواهد یافت. امیدواریم که همه شما به ما کمک کنید.

۴۲. ما آمادگی داریم تا در صورت تمایل دولت فدرال عراق به آنها کمک کنیم، اگر آنها هم قصد خدمت کردن را داشته باشند.

۴۳. ما به طور فعال در مبارزات انتخاباتی برای موفقیت نامزدهای پارت دموکرات کوردستان مشارکت داریم.

۴۴. نامزدهای پارت دموکرات کوردستان در مجلس آینده عراق می‌توانند از حقوق همه عراقی‌ها دفاع کنند.

۴۵. ما مشارکت فعال در انتخابات عراق را ضروری دانستیم.

۴۶. نامزدهای پارت دموکرات کوردستان بر اجرای تمام بندهای قانون اساسی تاکید دارند.

ب.ن