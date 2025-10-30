کارشناس محیط زیست: کمبرند سبز اربیل برای سراسر کوردستان مفید خواهد بود
اربیل (کوردستان٢٤) – کارشناس محیط زیست، کمربند سبز اربیل را یک اقدام راهبردی و مهم برای سراسر اقلیم کوردستان، توصیف کرد.
نیکلاس دیمیتریوس، کارشناس محیط زیست، امروز پنجشنبه ۳۰ اکتبر در مراسم افتتاح کمربند سبز اربیل، در سخنانی این طرح را ستود و آن را یک اقدام راهبردی و مهم برای سراسر اقلیم کوردستان دانست.
او درباره اهمیت این طرح گفت:«کمبرند سبز اربیل برای سراسر کوردستان مفید خواهد بود و قلبا خوشحالم و تبریک میگویم.» او همچنین از نخستوزیر اقلیم و تمامی جهاتی که از اجرای طرح حمایت کردهاند قدردانی کرد.
وی افزود که این طرح فقط کاشت درخت را شامل نمیشود، بلکه منطقهای سبز را برای اربیل ایجاد میکند که پس از تامین خدمات اساسی همچون آب و برق ۲۴ ساعته، رفاه بیشتری برای شهروندان به ارمغان میآورد.
این کارشناس محیط زیست، تاکید کرد:«از ۲۸ سپتامبر چند شرکت به طور شبانهروزی فعالیت کردهاند و در مدت کمتر از یک ماه، ۳۶ هزار کیلومتر زمین را برای کاشت آماده کردهاند.»
او گفت:«اکنون فصل کاشت آغاز میشود و شرایط صد در صدر برای اجرای طرح فراهم شده است.»
نیکلاس دیمیتریوس، طراحی کمربند سبز اربیل را مورد توجه قرار داد و گفت:«طراحی آن به گونهای انجام شده که بهترین مسیرها برای کاشت درخت در نظر گرفته شده و یک نظام آبیاری مدرن و هوشمند به کار گرفته میشود تا از آب به طور فعال و به اندازه مورد نیاز استفاده شود.
کمربند سبز اربیل، امروز پنجشنبه توسط نخستوزیر اقلیم کوردستان افتتاح شد و نخستوزیر از آن به عنوان یک طرح راهبردی یاد کرد که کیفیت هوا را بهبود میبخشد و سبک زندگی سالمتری را برای ساکنان به ارمغان میآورد.
