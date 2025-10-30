نوخشه ناصح، استاندار حلبچه، با اشاره به غنای فرهنگی این شهر، از کنسول‌های بریتانیا، هلند، آلمان و امارات خواست با لباس کوردی در جشنواره‌ی انار و پاییز حلبچه شرکت کنند

38 دقیقه پیش

نوخشه ناصح، استاندار حلبچه، اعلام کرد که از کنسول‌های کشورهای شرکت‌کننده در «جشنواره‌ی انار و پاییز حلبچه» درخواست کرده است تا لباس کوردی به تن کنند.

نوخشه ناصح، روز پنجشنبه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴)، در یک کنفرانسِ مطبوعاتی در حاشیه‌ی جشنواره‌ی انار حلبچه گفت: «ما از کنسول‌های بریتانیا، هلند، آلمان و امارات خواستیم با لباسِ کوردی در جشنواره‌ی انار حلبچه شرکت کنند.» وی افزود: «ما روابطِ خوبی با دیپلمات‌های کشورها در اقلیم کوردستان داریم، اما نمی‌خواهیم آنها به شکلی بسیار عادی در جشنواره‌ی انار حلبچه حضور یابند.»

استاندار حلبچه همچنین اظهار داشت: «قصد داشتیم فرهنگِ حلبچه و هورامان را به آنها نشان دهیم. آنها بسیار خوشحال شدند و جشنواره و لباسِ کوردی موردِ پسندشان قرار گرفت.»

نوخشه ناصح تاکید کرد: «ما باید به فرهنگ و تمدنِ خود افتخار کنیم. حلبچه پیشینه‌ی غنی‌ای در فرهنگ و ادب دارد و نویسندگان و شاعرانِ بزرگی را در خود پرورانده است؛ از این رو به زندگی در حلبچه افتخار می‌کنیم.»

استاندار حلبچه، چهارشنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۷ آبان ۱۴۰۴)، به مناسبتِ برگزاریِ «جشنواره‌ی انار و پاییز حلبچه» و به منظورِ تسهیلِ مشارکتِ گسترده‌ی کارمندان و شهروندان در این رویدادِ مهم، تصمیم گرفته بود که پنجشنبه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴)، در تمامیِ ادارات و نهادهای دولتیِ حوزه‌ی استانِ حلبچه تعطیلیِ رسمی اعلام شود. این تعطیلی مراکزِ آموزشی را نیز شامل می‌شد تا فرصتی برای دانش‌آموزان و معلمان فراهم آید تا در این فعالیتِ مهمِ فرهنگی و اقتصادیِ شهرشان شرکت کنند.