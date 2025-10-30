دیدبان حقوق بشر سوریه: داعش ۱۶ حمله در دیرالزور و رقه انجام داده است

دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که داعش در ماه جاری میلادی ۱۶ حمله در استان‌های دیرالزور و رقه انجام داده که به کشته و زخمی‌شدن شماری از نظامیان و غیرنظامیان منجر شده است

دیدبان حقوق بشر سوریه امروز پنجشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴)، در گزارشی اعلام کرد که داعش در ماه جاری میلادی ۱۶ حمله در استان‌های دیرالزور و رقه انجام داده است. این گزارش اشاره کرده است که حملات متنوعی از جمله «انفجار، کمین و ترور» بوده که نشان‌دهنده‌ی آن است که این سازمان به‌طور کامل از بین نرفته و همچنان فعال است و در حال تبدیل‌شدن به تهدیدی مداوم برای ثبات منطقه است.

بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، داعش سه حمله در رقه و ۱۳ حمله‌ی دیگر در دیرالزور انجام داده که در نتیجه‌ی آن‌ها چهار نفر کشته شده‌اند. از این چهار کشته، دو نفر غیرنظامی و یکی از آن‌ها از نیروهای دموکراتیک سوریه بوده است. همچنین ۱۳ نفر دیگر از نیروهای دموکراتیک سوریه نیز در این حملات زخمی شده‌اند.

دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین اشاره کرده است که داعش برای تحرکات خود، از برخی مناطق روستایی، به‌ویژه مناطقی که خلأ امنیتی دارند، بهره‌برداری کرده است.