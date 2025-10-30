سیداد بارزانی: شهروندان باید خودشان برای رأیدادن اقدام کنند
نمایندهی پرزیدنت بارزانی ضمن تأکید بر اهمیت مشارکت در انتخابات، خواستار مقایسهی توسعهی اقلیم کوردستان با سایر استانهای عراق شد
سیداد بارزانی، نمایندهی پرزیدنت بارزانی، روز پنجشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴)، در مراسمی برای کارزار انتخاباتی در سوران، سخنانی ایراد کرد. او در این سخنرانی بر اهمیت مشارکت در انتخابات و حفظ دستاوردهای اقلیم کوردستان تأکید کرد و در ابتدای صحبتهای خود از همپیمانان برای حمایت از نیروهای پیشمرگه قدردانی کرد.
سیداد بارزانی گفت: سیاست در عراق نباید با زور اکثریت تحمیل شود و گفت: «اگر کورد ۱۰۰ کرسی هم به دست آورد، اما توافقات اجرا نشوند، ما همچنان در اقلیت خواهیم ماند. عراق بر این اساس بنا نشده است.»
نمایندهی پرزیدنت بارزانی تأکید کرد که صندوق رأی معیار است و از حاضران خواست با احساس مسئولیت ملی به پای صندوقهای رأی بروند. او اظهار داشت: «باید خودتان برای رأیدادن اقدام کنید، نه اینکه ما از شما بخواهیم. شما صاحبان حق هستید و باید از خاک و میهن خود دفاع کنید، همانطور که اجازه ندادید نقشههای بدخواهان عملی شوند.»
او همچنین به تلاشها برای محرومکردن کودکان کورد از تحصیل از طریق بایکوت اشاره کرد و این احساس مسئولیت را بهویژه متوجه معلمان و مربیان دانست.
در پایان، سیداد بارزانی خواستار رأیدادن به لیست شماره ۲۷۵ شد و گفت: «رأیدادن همهی ما به لیست ۲۷۵، رأیدادن برای تقویت کوردستان است.»
سیداد بارزانی از طرفهایی که تلاش کردهاند مانع پیشرفت کوردستان شوند، انتقاد کرد. او با وجود بودجهی کلانی که به دیگر استانهای عراق اختصاص یافته است، خواستار مقایسهی آبادانی اقلیم کوردستان از کابینهی اول تا نهم با این استانها شد.