برآورد هزینهی چهار تریلیون دیناری برای کارزارهای انتخاباتی عراق
یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد که هزینههای تبلیغات انتخاباتی پارلمان عراق به چهار تریلیون دینار (حدود سه میلیارد دلار) رسیده است
منار عبیدی، کارشناس اقتصادی، به رسانهی "اولترا عراق" گفت: «تاکنون هیچ دادهی دقیقی دربارهی حجم واقعی هزینهی کارزارهای انتخاباتی در عراق وجود ندارد، اما بر اساس ارزیابیهایی که بر مبنای تعداد نامزدها و حجم تبلیغات و پوسترهای سنتی و دیجیتال انجام شده، مجموع هزینههای انتخاباتی بین سه تا چهار تریلیون دینار عراق است که ممکن است در واقعیت این رقم بسیار بیشتر باشد.»
عبیدی همچنین اشاره کرد که «به نظر میرسد هزینهی این کارزارها از کنترل خارج شده است» و افزود: «منبع مالی و شیوههای هزینهکرد یا طرف تأمینکنندهی این مبالغ هنگفت مشخص نیست.»
چالشهای اقتصادی و اجتماعی عراق
در گزارشی از وبسایت "میدل ایست" آمده است که با وجود آنکه عراق کشوری نفتخیز است، اما با چالشهای اقتصادی بسیاری روبهرو شده که به گسترش فقر وسیع و خطرناک منجر شده است. بر اساس گزارشهای بینالمللی و داخلی، میلیونها عراقی زیر خط فقر زندگی میکنند و این وضعیت با تورم مداوم و وخامت اوضاع اقتصادی بدتر میشود.
این گزارش همچنین اشاره کرده است که قشر جوان با بیکاری دست و پنجه نرم میکند، زیرا کمبود فرصتهای شغلی در بخش خصوصی و اتکا به استخدام بخش عمومی، نرخ بیکاری را افزایش داده است. علاوه بر این، بیشتر استانهای عراق از نبود برق، مراقبتهای بهداشتی و آموزش رنج میبرند.
عبیدی فاش کرد که هزینهی یک کرسی پارلمان تا پنج میلیارد دینار میرسد. این امر تأثیر نفوذ پول در انتخابات را بر سیاست برجستهتر کرده و به تهدیدی برای دموکراسی تبدیل شده و نامزدهای مستقل را به حاشیه میراند.
زمانبندی انتخابات
قرار است انتخابات عمومی برای انتخاب دورهی ششم پارلمان عراق در سراسر این کشور در تاریخ ۱۱ نوامبر (۲۱ آبان) برگزار شود.
این در حالی است که جمانه غلای، سخنگوی کمیسیون انتخابات، روز چهارشنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۷ آبان ۱۴۰۴)، در بیانیهای اعلام کرد: «روند رأیگیری ویژه برای انتخابات پارلمان عراق در تاریخ ۹ نوامبر (۱۹ آبان)، دو روز پیش از انتخابات عمومی، برگزار خواهد شد.» او افزود: «تعداد کارکنان امنیتی و نظامی که حق مشارکت در رأیگیری ویژه را در تمامی نهادهای امنیتی مختلف دارند، به یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۸۵۹ نفر رسیده است.»