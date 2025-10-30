پرزیدنت بارزانی: توطئههای کنونی علیه اقلیم کوردستان خطرناکتر از گذشته است
پرزیدنت مسعود بارزانی در دیدار با خانوادههای شهدا و پیشمرگهها در دهوک، نسبت به توطئههای جدید علیه اقلیم کوردستان هشدار داد
پرزیدنت مسعود بارزانی، روز پنجشنبه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴)، در شهر دهوک با جمع کثیری از مادران، خانوادههای شهدا، پیشمرگهها و زنان مبارز استان دهوک دیدار و گفتگو کرد.
بارزانی در این نشست، ضمن ایراد سخنرانی و ابراز احترام و قدردانی از خانوادههای شهدا، اظهار داشت: «ما جز در برابر خداوند، در برابر هیچکس سر خم نمیکنیم، اما در مقابل مادران و خانوادههای شهدا، ده بار سر تعظیم فرود میآوریم.»
وی همچنین به نقش زنان در طول تاریخِ جنبش آزادیخواهانه کورد اشاره کرد و گفت: «نقش زنان در انقلابها نقشی تاثیرگذار است.» او افزود: «از انقلاب ایلون تا به امروز، زن هم پدر بوده، هم مادر، هم معلم و هم کشاورز.» بارزانی در این خصوص، نمونههایی از زنان مقاوم و قهرمان را به حاضران یادآوری کرد و اظهار داشت: «این مبارزه و فداکاریِ ملتِ کورد و نقش و شجاعتِ زنانِ کورد، امانتی بزرگ بر دوشِ ماست؛ از این رو هر چه در حقِ مادرانِ شهدا و بستگانِ شهدا بگویم، کم است.»
بارزانی در ادامه سخنانِ خود، ضمن اشاره به اصلاحاتِ دورانِ شیخ عبدالسلام بارزانی، خاطرنشان کرد: «امروز ما در قرن بیست و یکم هستیم. شاید هنوز حقوقِ زنان به اندازه کافی تامین نشده باشد، اما زنان باید خودشان بیوقفه مبارزه کنند و مطمئن باشند که ما به هر شکلِ ممکن، پشتیبانِ آنها خواهیم بود.»
هشدار دربارهی توطئههای جدید علیه اقلیم کوردستان
در بخشِ دیگری از سخنرانیِ خود، بارزانی به خطرِ توطئههای کنونی علیه اقلیم کوردستان اشاره کرد و گفت: «توطئهها و دشمنیهای کنونی با ملتِ ما بسیار خطرناکتر و بزرگتر از گذشته است. اکنون به شکلی برنامهریزیشده میخواهند مردم و جوانانِ ما را دچارِ موادِ مخدر کنند که این بزرگترین خطر است. آنها میخواهند مردمِ ما را دچارِ ناامیدی کنند و هیچ مهر و تعلقِ خاطری به میهن باقی نماند.» بارزانی در این باره به حاضران گفت: «وظیفهای بزرگ بر دوشِ شماست. هر زنی باید فرزندِ خود را در خانهاش آگاه کند که چه توطئهی خطرناکی علیه ما وجود دارد. اگر جوانانِ ما به خودشان باور نداشته باشند، ما هیچ آرمانی نخواهیم داشت.»
وی در همین نشست، به قطعِ حقوقِ مردمِ کوردستان اشاره کرد و اظهار داشت: «حقوقِ مردمِ کوردستان یک مسئلهی سیاسی است و از آن به عنوانِ کارتی برای نابودیِ اقلیم کوردستان استفاده کردند. این اقدام با راهنماییِ برخی افرادِ داخلی صورت گرفت که راه را برای بغداد هموار کردند و این سیاستِ آنها کمتر از انفال و بمبارانِ شیمیایی نیست.»
بارزانی همچنین بر تربیتِ فرزندانِ کنونی و آینده تاکید کرد که خود را کمتر از افرادِ هیچ جامعهی دیگری نبینند و نسلهای ما نیز باید به گونهای تربیت شوند که در سطحِ بالایی از آگاهی باشند.
در همین سخنرانی، بارزانی به ضرورتِ تاریخیِ تاسیسِ پارت دموکرات کوردستان در زمانی که کورد دچارِ ناامیدی شده بود، اشاره کرد و گفت که با تاسیسِ این پارت، امید به مردمِ کوردستان بازگشت و پارت مسئولیتهای بزرگی بر عهده دارد و از مسئولیتپذیری شانه خالی نمیکند و آن را تحمل میکند.