احمد شرع: توافق ما با نیروهای دموکراتیک سوریه متوقف شده است
رئیسجمهوری سوریه میگوید که منافع سویدا و کوردها در اتحاد با دمشق است
احمد شرع، رئیسجمهوری سوریه، روز جمعه، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۱ شهریور ۱۴۰۴)، اعلام کرد که توافق با نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) متوقف شده است.
او با اشاره به اینکه تجزیهی شمال سوریه به ترکیه و عراق آسیب میرساند، افزود: «نیروهای دموکراتیک سوریه نمایندهی تمام کوردهای سوریه نیستند.» شرع همچنین تأکید کرد که منافع استان سویدا و کوردها در همسویی با دمشق است.
رئیسجمهوری سوریه با متهم کردن اسرائیل به تلاش برای تجزیهی سوریه و تبدیل آن به میدان درگیری با ایران، خاطرنشان کرد که مذاکرات امنیتی میان دمشق و اسرائیل در جریان است.
وی در مورد روابط با ایران نیز گفت که قطع روابط با این کشور دائمی نیست.