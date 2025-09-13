سخنگوی نظامی حوثی‌ها مدعی شد که این حمله با موشک بالستیک فراصوت «فلسطین-۲» انجام شده است؛ مقامات اسرائیلی هنوز واکنشی نشان نداده‌اند.

یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، روز شنبه اعلام کرد که این گروه با یک موشک بالستیک فراصوت چندکلاهکه به نام «فلسطین-۲»، اهدافی حساس را در تل‌آویو هدف قرار داده است. وی این عملیات را «موفقیت‌آمیز» توصیف کرد. تاکنون مقامات اسرائیلی به این ادعا واکنشی نشان نداده‌اند.

این حمله پس از آن صورت گرفت که محمد احمد مفتاح، نخست‌وزیر جدید حوثی‌ها، روز جمعه در تجمعی در صنعا وعده داد حملات علیه اسرائیل ادامه خواهد یافت. مفتاح جانشین نخست‌وزیری شد که در اواخر ماه اوت در جریان یک حمله‌ی هوایی اسرائیل به یمن کشته شده بود.

ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرده بود که چندین «هدف نظامی» را در صنعا و استان جوف یمن بمباران کرده است. وزارت بهداشت وابسته به حوثی‌ها شمار قربانیان این حملات را تا روز جمعه، ۴۶ کشته و ۱۶۵ زخمی اعلام کرد.