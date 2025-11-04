ترامپ در کاخ سفید از رئیس جمهور موقت سوریه استقبال میکند
اربیل (کوردستان٢٤) – کاخ سفید، امروز سهشنبه ۴ نوامبر، اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در 10 نوامبر میزبان احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه، برای گفتوگو خواهد بود و تاکید کرد که این جهادی سابق "پیشرفت خوبی" در جهت برقراری صلح در کشور جنگزدهاش داشته است.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در یک نشست خبری گفت:"میتوانم تایید کنم که این دیدار روز دوشنبه در کاخ سفید برگزار میشود و این بخشی از تلاشهای دیپلماتیک رئیس جمهور برای دیدار با هر کسی در سراسر جهان در راستای دستیابی به صلح است."
این اولین سفر رئیس جمهور موقت سوریه به کاخ سفید خواهد بود.
لیویت خاطرنشان کرد که ترامپ در سفری به منطقه در ماه مه، لغو تحریمهای ایالات متحده علیه سوریه را اعلام کرده بود، اقدامی که هدف آن "دادن فرصتی واقعی به آنها برای صلح" بود.
او افزود:"و من فکر میکنم ما شاهد پیشرفت خوبی در این زمینه، تحت رهبری جدید آنها، بودهایم."
اگرچه این اولین سفر الشرع به واشنگتن خواهد بود، اما دومین سفر او به ایالات متحده پس از سفر تاریخی به سازمان ملل در ماه سپتامبر خواهد بود، جایی که این جهادی سابق، اولین رئیس جمهور سوریه در دهههای گذشته شد که در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد.
در ماه مه، رئیس جمهور موقت، که نیروهای شورشی او اواخر سال گذشته بشار اسد، حاکم سابق را برکنار کردند، برای اولین بار در ریاض در جریان سفر منطقهای رئیس جمهور ایالات متحده با ترامپ دیدار کرد.
اسعد الشیبانی، دیپلمات ارشد سوریه، هفته گذشته گفت که الشرع اوایل این ماه برای گفتوگو در مورد لغو تحریمهای باقی مانده، بازسازی و مبارزه با تروریسم به واشنگتن سفر خواهد کرد.
روز شنبه، تام باراک، فرستاده ایالات متحده به سوریه، گفت که الشرع «امیدوارانه» برای امضای توافقنامهای برای پیوستن به اتحاد بینالمللی به رهبری ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی (داعش) به واشنگتن میرود.
گروه الشرع، هیئت تحریر الشام، که قبلا وابسته به القاعده بود، اخیرا در ماه ژوئیه توسط واشنگتن از فهرست گروههای تروریستی خارج شد.
رهبران جدید سوریه از زمان به قدرت رسیدن، تلاش کردهاند تا از گذشته خشونتآمیز و افراطی خود فاصله بگیرند و تصویری میانهرو و قابل تحملتر برای مردم عادی سوریه و قدرتهای خارجی ارائه دهند.
ب.ن