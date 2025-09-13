در ششمین دوره‌ی کنفرانس «پوینت»، کارشناسان و دانشگاهیان از کوردستان، عراق و جهان به بررسی مسائل سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای، با تمرکز بر روابط کورد و عرب می‌پردازند

2 ساعت پیش

شهر اربیل، میزبان ششمین دوره‌ی کنفرانس «پوینت» (Point 6) است که توسط «سازمان توانمندسازی جوانان تواصل» برگزار می‌شود. موضوع اصلی این کنفرانس، بررسی مسئله‌ی دموکراسی در عراق و چشم‌اندازهای آن است.

روز شنبه، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۲ شهریور ۱۴۰۴)، در دومین روز این کنفرانس، پنل‌ها و نشست‌های تخصصی با محوریت «روابط کرد و عرب» برگزار شد.

دلوان برواری، از مدیران اجرایی کنفرانس، به کوردستان۲۴ گفت: «ما پیش از این، پنج کنفرانس در استان‌های مختلف عراق برگزار کرده‌ایم و تصمیم گرفتیم برای ششمین دوره، این تجربه را به اقلیم کوردستان و شهر اربیل منتقل کنیم.»

وی افزود که در این کنفرانس، ۴۰ دانشگاهی و کارشناس از کوردستان، عراق و سایر کشورهای جهان حضور دارند و به بحث و تبادل نظر در مورد موضوعاتی چون فناوری، اقتصاد، مسائل سیاسی و اجتماعی، چالش‌های روزنامه‌نگاری و مسائل زنان در سطح جهانی، خاورمیانه و عراق می‌پردازند.