اربیل میزبان کنفرانسی با محوریت چالشهای دموکراسی در عراق
در ششمین دورهی کنفرانس «پوینت»، کارشناسان و دانشگاهیان از کوردستان، عراق و جهان به بررسی مسائل سیاسی، اجتماعی و رسانهای، با تمرکز بر روابط کورد و عرب میپردازند
شهر اربیل، میزبان ششمین دورهی کنفرانس «پوینت» (Point 6) است که توسط «سازمان توانمندسازی جوانان تواصل» برگزار میشود. موضوع اصلی این کنفرانس، بررسی مسئلهی دموکراسی در عراق و چشماندازهای آن است.
روز شنبه، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۲ شهریور ۱۴۰۴)، در دومین روز این کنفرانس، پنلها و نشستهای تخصصی با محوریت «روابط کرد و عرب» برگزار شد.
دلوان برواری، از مدیران اجرایی کنفرانس، به کوردستان۲۴ گفت: «ما پیش از این، پنج کنفرانس در استانهای مختلف عراق برگزار کردهایم و تصمیم گرفتیم برای ششمین دوره، این تجربه را به اقلیم کوردستان و شهر اربیل منتقل کنیم.»
وی افزود که در این کنفرانس، ۴۰ دانشگاهی و کارشناس از کوردستان، عراق و سایر کشورهای جهان حضور دارند و به بحث و تبادل نظر در مورد موضوعاتی چون فناوری، اقتصاد، مسائل سیاسی و اجتماعی، چالشهای روزنامهنگاری و مسائل زنان در سطح جهانی، خاورمیانه و عراق میپردازند.