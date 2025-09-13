مقام سابق آمریکایی: سیاست واشنگتن به سمت حمایت از عدم تمرکز در سوریه تغییر کرده است

در نشستی در کنگره‌ی آمریکا با حضور نمایندگان گروه‌های مختلف سوری، بر لزوم حرکت به سوی یک نظام فدرال و دموکراتیک تأکید شد

1 ساعت پیش

پس از تغییر رژیم در سوریه، گروه‌های مختلف این کشور که با سیاست‌های دولت کنونی دمشق مخالف هستند، تلاش‌های مشترکی را در آمریکا برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی واشنگتن آغاز کرده‌اند. هدف اصلی این گروه‌ها، از جمله کردها، علوی‌ها، دروزی‌ها و مسیحیان، اعمال فشار بر دولت سوریه برای پذیرش یک نظام غیرمتمرکز و دموکراتیک است.

در همین راستا، نشستی در یکی از ساختمان‌های کنگره‌ی آمریکا با حضور نمایندگان تمامی گروه‌های ملی و مذهبی سوریه (به جز حامیان دولت فعلی) برگزار شد. سینم محمد، نماینده‌ی مجلس دموکراتیک سوریه (MSD) در آمریکا، به کوردستان۲۴ گفت: «این نشست با حضور نمایندگان دروزی‌ها، علوی‌ها، سنی‌های دموکرات و کردها برگزار شد که همگی خواستار ایجاد یک سوریه‌ی دموکراتیک و فدرال هستند.»

میارا عزالدین حبیب، یک شهروند دروزی سوری-آمریکایی، نیز اظهار داشت: «گروه‌های مختلف سوریه همواره در صلح کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و مناسبت‌های مذهبی و تاریخی یکدیگر را گرامی داشته‌اند.»

پس از تحولات سال گذشته در سوریه، این کشور به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است. ندین معینظه، مدیر سابق بخش آزادی‌های دینی در وزارت خارجه‌ی آمریکا، به کوردستان۲۴ گفت: «سیاست آمریکا در قبال سوریه در حال تغییر است و دولت کنونی از عدم تمرکز حمایت می‌کند، در حالی که پیش‌تر با آن مخالف بود.» وی افزود که آمریکا گاهی به دنبال پیروزی‌های کوتاه‌مدت است، در حالی که راه‌های بهتری برای حمایت از آزادی‌های دینی در سوریه وجود دارد.

مارک واکر، عضو کنگره‌ی آمریکا، نیز با ابراز نگرانی از وضعیت سوریه گفت: «ما از رئیس‌جمهور ترامپ برای لغو تحریم‌ها حمایت می‌کنیم، اما همزمان رفتار دولت سوریه، به‌ویژه در قبال دروزی‌ها که هدف قرار می‌گیرند، را از نزدیک زیر نظر داریم.»

دولت دونالد ترامپ تحریم‌های سوریه را با هدف فراهم کردن زمینه برای بازسازی این کشور توسط مردم آن لغو کرده و تام باراک را به عنوان نماینده‌ی ویژه‌ی خود برای نزدیک کردن گروه‌های مختلف سوری به یکدیگر منصوب کرده است.