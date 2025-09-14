زیان روزانهی ۱۱ میلیون دلاری عراق از توقف صادرات نفت کوردستان
یک مرکز دیدهبان اقتصادی، پارلمان عراق را به دلیل تصویب نکردن قانون نفت و گاز، مسئول زیان سالانهی بیش از ۴ میلیارد دلاری این کشور دانست
دیدهبان اقتصادی «اکو عراق» روز شنبه، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۲ شهریور ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که زیان ناشی از توقف صادرات نفت اقلیم کوردستان روزانه ۱۱.۱۶ میلیون دلار برآورد میشود.
در این بیانیه آمده است: «قرار بود اقلیم کوردستان روزانه حدود ۲۳۰ هزار بشکه نفت خام صادر کند و ۵۰ هزار بشکه نیز برای مصارف داخلی مورد استفاده قرار گیرد.» این مرکز هزینهی استخراج و انتقال هر بشکه نفت را حدود ۱۶ دلار و هزینهی رساندن آن به بندر جیهان ترکیه را ۱.۵ دلار برای هر بشکه تخمین زده است.
این دیدهبان تصریح کرد: «پس از کسر این هزینهها و با فرض فروش هر بشکه نفت به قیمت ۶۶ دلار، سود حاصل از صادرات ۲۳۰ هزار بشکه در روز، ۱۱.۱۶ میلیون دلار خواهد بود.» بر این اساس، «عراق به دلیل توقف صادرات نفت کوردستان، ماهانه ۳۳۴ میلیون دلار و سالانه بیش از ۴ میلیارد دلار زیان میبیند.»
در پایان این بیانیه، دیدهبان «اکو عراق» تأکید کرده است که پارلمان عراق به دلیل عدم تصویب قانون نفت و گاز، مسئول اصلی این زیانها است.