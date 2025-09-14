1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)-‌ هیئت مذاکره کننده دولت اقلیم کوردستان و هیئت مذاکره کننده دولت عراق در یک نشست آنلاین، ازسرگیری صادرات نفت و افزایش سطح تولید نفت در اقلیم کوردستان را بررسی کردند.

بر پایه گزارش‌های رسیده به کوردستان۲۴، در این نشست دو طرف تاکید کردند تا زمانی که وزارت نفت عراق و انجمن صنعت نفت کوردستان به توافق می‌رسند، در ازسرگیری صادرات تعجیل شود و مرحله به مرحله سطح تولید نفت در اقلیم کوردستان افزایش پیدا کند تا به سطح تعیین شده سابق برسد.

گزارشگر کوردستان۲۴ در بغداد پیش از این گزارش داد که شواری وزیران روز سه‌شنبه پیش رو را برای تجدیدنظر در خصوص مسائل مربوط به درآمدهای غیرنفتی بین دولت اقلیم و دولت فدرال را معین کرده است.

ب.ن