ترامپ: قطر یک متحد بزرگ برای آمریکاست
رئیسجمهور آمریکا میگوید که اسرائیل باید در برخورد با حماس «هوشیار» باشد و از حملهی اخیر این کشور به دوحه ابراز نارضایتی کرد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحدهی آمریکا، در یک نشست خبری اعلام کرد که قطر «یک متحد بزرگ برای آمریکاست».
ترامپ همچنین با اشاره به نحوهی برخورد با جنبش حماس گفت: «این موضوعی است که به اسرائیل مربوط میشود، اما آنها باید هوشیار باشند.»
اوایل هفتهی گذشته، ترامپ نارضایتی خود را از حملهی هوایی روز سهشنبهی اسرائیل به قطر که با هدف قرار دادن نشست رهبران جنبش حماس انجام شد، ابراز کرده بود.
ترامپ در پلتفرم شبکهی اجتماعی خود نوشته بود: «حمله به قطر تصمیمی بوده که نتانیاهو (نخستوزیر اسرائیل) گرفته است و من هیچ ارتباطی با آن نداشتم.»
وی همچنین افزوده بود: «حملهی انجام شده به دوحه از نظر من میتواند فرصتی برای صلح باشد.»
رئیسجمهور آمریکا در پایان به قطریها اطمینان داد که «هرگز چنین اتفاقی دوباره در خاک آنها تکرار نخواهد شد.»
روز سهشنبه، ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)، اسرائیل در یک حملهی هوایی، رهبران سیاسی جنبش حماس در قطر را هدف قرار داد و با این اقدام دایرهی عملیات نظامی خود در خاورمیانه را گسترش داد. واشنگتن این حمله را «یکجانبه» توصیف و اعلام کرد که این اقدام در راستای منافع آمریکا یا اسرائیل نیست.