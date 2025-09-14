ابراهیم برو: توافق «هسد» با دمشق یک اشتباه بود

عضو شورای ملی کوردها از تعویق انتخابات در رقه و حسکه استقبال کرد

5 ساعت پیش

ابراهیم برو، عضو کمیته‌ی روابط خارجی شورای ملی کورد‌های سوریه (ENKS)، روز شنبه، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۲ شهریور ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که هیچ‌یک از طرف‌های کورد در غرب کوردستان خواستار جدایی و استقلال نشده‌اند.

وی افزود: «اکنون وضعیت متفاوت و مثبتی برای کوردها در سوریه ایجاد شده و دولت فعلی این فرصت را فراهم کرده است تا کوردها از طریق قانون اساسی و گفت‌وگو به حقوق خود دست یابند.»

«توافق باید سیاسی باشد، نه نظامی»

این عضو شورای ملی کورد با انتقاد از توافق میان فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) و رئیس‌جمهور سوریه، آن را یک اشتباه خواند و تأکید کرد که توافق سیاسی باید بر هرگونه توافق نظامی مقدم باشد.

ابراهیم برو گفت: «مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، نباید این توافق را امضا می‌کرد. بلکه یک هیئت سیاسی فراگیر کردی باید با دمشق مذاکره می‌کرد تا از حقوق کردها دفاع کرده و نماینده‌ی تمام کوردهای سوریه باشد. این توافق، مسئله‌ی کورد را نظامی کرده است.» وی همچنین اشاره کرد که دولت دمشق تاکنون با طرف‌های سیاسی کرد دیدار نکرده است.

استقبال از تعویق انتخابات

برو از تصمیم برای به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی در استان‌های رقه و حسکه استقبال کرد و گفت: «این تصمیم با هدف حل مشکلات اتخاذ شد تا مردم این مناطق بتوانند نمایندگان واقعی خود را برای پارلمان سوریه انتخاب کنند.»

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۰ مارس، احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، و مظلوم عبدی، فرمانده هسد، توافقی را برای ادغام نهادهای مدنی و نظامی شمال شرق سوریه در دولت جدید امضا کردند، اما تاکنون هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.