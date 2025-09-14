عراقچی: اروپا حق فعال کردن مکانیسم ماشه را ندارد
وزیر خارجهی ایران میگوید خروج از پیمان منع اشاعه (NPT) یکی از گزینههای تهران است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، تأکید کرد که مذاکرات این کشور با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. وی پس از نشست کمیسیون امنیت ملی پارلمان، در پیامی در شبکهی اجتماعی ایکس نوشت که اروپا «حق فعال کردن مکانیسم ماشه» را ندارد و این اقدام را «غیرقانونی و نامشروع» توصیف کرد.
عراقچی اظهار داشت که ایران در شرایط جدید و بر اساس قانون پارلمان با آژانس تعامل کرده و دیگر نمیتواند مانند گذشته همکاری کاملی داشته باشد. وی افزود که پس از گفتوگو با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در قاهره تفاهمی حاصل شده و آژانس پذیرفته است که نگرانیهای امنیتی ایران، بهویژه در مورد تأسیسات هستهای، باید در چارچوب ترتیبات جدید در نظر گرفته شود.
همزمان، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، هشدار داد که اگر مکانیسم ماشه فعال شود، یکی از گزینههای ایران، خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) خواهد بود. وی تأکید کرد که گزینههای ایران محدود نیست و این کشور از «توانایی قابل توجهی برخوردار است که در زمان مناسب از آن استفاده خواهد کرد.»
این تحولات در حالی رخ میدهد که تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) در تاریخ ۲۸ اوت (۶ شهریور ۱۴۰۴)، فرآیندی ۳۰ روزه را برای اعمال مجدد تحریمها علیه ایران تحت «مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها» (Snapback) آغاز کردهاند.