شورای ملی کورد در بیانیه‌ای بر لزوم همکاری تمام گروه‌های سوری برای دستیابی به یک راه‌حل عادلانه برای مسئله‌ی کورد‌ها و ایجاد یک دولت دموکراتیک و کثرت‌گرا تأکید کرد.

3 ساعت پیش

شورای ملی کوردها در سوریه (ENKS) با انتشار بیانیه‌ای بر ضرورت انجام گفت‌وگوهای جدی با دولت این کشور برای دستیابی به یک راه‌حل عادلانه و فراگیر برای مسئله‌ی کرد تأکید کرد.

در این بیانیه، این شورا خواستار «همکاری و اقدام مشترک میان تمام اقشار مردم سوریه» برای تعیین شیوه‌ی حکمرانی آینده و تضمین تحقق خواسته‌های همگان در یک «دولت دموکراتیک و کثرت‌گرا» شده است.

این بیانیه همچنین با اشاره به نقش مردم کورد در توسعه‌ی حیات سیاسی سوریه، بر لزوم مشارکت فعال همه‌ی اجزای جامعه‌ی سوریه در مرحله‌ی ساختن دولت جدید تأکید کرده است.

این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که ابراهیم برو، عضو کمیته‌ی روابط خارجی این شورا، روز گذشته اعلام کرده بود که هیچ‌یک از طرف‌های کورد به دنبال جدایی نیستند و دولت فعلی سوریه فرصتی مثبت برای دستیابی کوردها به حقوقشان از طریق قانون اساسی و گفت‌وگو فراهم کرده است.

این درخواست برای مذاکره در شرایطی مطرح می‌شود که توافق امضاشده در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۵ (۲۰ اسفند ۱۴۰۳) میان احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد)، برای ادغام نهادهای شمال شرق سوریه در دولت جدید، تاکنون به پیشرفت ملموسی نرسیده است.