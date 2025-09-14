ملا بختیار: دموکراسی برای عراق و اقلیم کوردستان یک اصل حیاتی است
سیاستمدار برجستهی کورد، با بیان اینکه اقلیم کوردستان در روند دموکراسی از عراق پیشرفتهتر است، تأکید کرد که دموکراسی برای ملتهای تحت ستم مانند آب و هواست
ملا بختیار، سیاستمدار برجستهی کورد، روز یکشنبه، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۳ شهریور ۱۴۰۴)، بر اهمیت توسعهی دموکراسی واقعی به عنوان تنها راهحل مشکلات عراق و منطقه تأکید کرد.
ملا بختیار به کوردستان۲۴ گفت که اگر دموکراسی محقق نشود، وضعیت عراق و منطقه بدتر خواهد شد. وی افزود: «تنها راهی که میتواند تمام مشکلات را حل کند، حرکت به سوی دموکراسی واقعی است.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به «حادثهی لالهزار» در شهر سلیمانیه، موضعی قاطع اتخاذ کرد و گفت: «از ابتدا تا انتها، هیچچیز آن را قبول نداشتم.»
در شب ۲۲ اوت، نیروهای امنیتی وابسته به اتحادیهی میهنی کوردستان به هتل لالهزار در سلیمانیه یورش بردند. پس از چند ساعت درگیری، لاهور شیخ جنگی، رئیس «جبههی خلق»، را به همراه خواهر و برادرش و شماری از محافظانش دستگیر کردند. از این رویداد به عنوان حادثهی لالهزار یاد میشود.
«اقلیم کوردستان در دموکراسی از عراق پیشرفتهتر است»
وی در پاسخ به پرسشی در مورد تفاوت فرآیند دموکراسی در اقلیم کوردستان و عراق، اشاره کرد که اقلیم کوردستان در این زمینه از عراق پیشرفتهتر است و گفت: «ما در اقلیم کوردستان به نسبت از عراق بهتریم؛ ما پیش از آنها این روند را آغاز کردیم.»
«دموکراسی؛ مانند آب و هوا برای ملتهای تحت ستم»
ملا بختیار با تأکید بر اهمیت دموکراسی برای ملتهای تحت ستم، آن را به آب و هوا تشبیه کرد و توضیح داد: «دموکراسی از دیدگاه ملتهای تحت ستم بسیار مهمتر از دیدگاه ملتهای حاکم است. آنها ملت حاکم هستند و ما ملت تحت ستم؛ به همین دلیل دموکراسی برای ما مانند آب و هواست.»
وی افزود که با وجود تفاوتها، دموکراسی در عراق در مقایسه با سایر کشورهای عربی وضعیت بدی ندارد، اما «دموکراسی برای ما تنها یک سیستم نیست، بلکه یک اصل بسیار مهم است.»