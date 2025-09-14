یگانی از ارتش اسرائیل وارد خاک سوریه شد

یک واحد نظامی اسرائیلی با پشتیبانی پهپادها وارد دو روستا در غرب سوریه شده و منطقه را مورد بازرسی قرار داده است.

4 ساعت پیش

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که یک واحد نظامی ارتش اسرائیل وارد دو روستا در غرب سوریه شده و هم‌زمان پهپادهای این کشور بر فراز منطقه به عملیات نظارتی پرداخته‌اند.

این خبرگزاری اعلام کرد امروز یکشنبه، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۳ شهریور ۱۴۰۴)، یگانی از ارتش اسرائیل وارد روستاهای «سیسون» و «سمله» در محدوده استان درعا در غرب سوریه شده و اقدام به بازرسی منطقه کرده است.

بر اساس این گزارش، حدود ۱۸ خودروی نظامی ارتش اسرائیل وارد این روستاها شده و منطقه را به طور کامل پاکسازی کرده‌اند. هم‌زمان، یگانی دیگر از ارتش اسرائیل در نزدیکی پایگاه نظامی «سمله» در مجاورت بلندی‌های جولان مستقر شده است.

خبرگزاری رسمی سوریه همچنین اشاره کرد که هم‌زمان با عملیات پاکسازی، پهپادهای اسرائیلی بر فراز منطقه به نظارت بر اوضاع پرداخته‌اند که این امر موجب ایجاد ترس و نگرانی در میان ساکنان محلی شده است.

این در حالی است که مقامات سوریه بارها به اقدامات ارتش اسرائیل واکنش نشان داده و آن را به شدت محکوم کرده‌اند. دمشق معتقد است این اقدامات، تلاش‌ها برای ثبات در منطقه را تضعیف کرده و ناقض توافق آتش‌بس سال ۱۹۷۴ میان دو کشور است. دولت سوریه از جامعه بین‌المللی خواسته است در برابر این اقدامات اسرائیل سکوت نکند.