3 ساعت پیش

نیروهای سوریه دموکراتیک (هسده) اعلام کردند که در مناطق شرقی دیرالزور، هدف حمله مسلحانه گروه‌های نظامی وابسته به دولت سوریه قرار گرفته‌اند.

مرکز رسانه‌ای هسده روز یکشنبه، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۳ شهریور ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که گروه‌های مسلح وابسته به دولت دمشق، ساعت ۹:۰۰ صبح در نزدیکی پل «العشاره» در شهرک «درنج» واقع در کرانه‌های شرقی دیرالزور، مواضع این نیروها را هدف قرار دادند. این حمله هم‌زمان با عبور گروهی از قاچاقچیان از رود فرات صورت گرفت.

در این بیانیه، هسده دولت سوریه را مسئول این حمله دانسته و آن را به تأمین تجهیزات برای گروه‌های قاچاقچی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کنند، متهم کرده است.

چهارشنبه گذشته نیز تنش‌های نظامی میان هسده و نیروهای دولت سوریه در منطقه «دیر حافر» و اطراف کرانه‌های شرقی حلب روی داد و طرفین یکدیگر را هدف گلوله‌باران قرار دادند.

این افزایش تنش‌ها در حالی رخ می‌دهد که نگرانی‌ها از گسترش درگیری‌ها و تأثیر آن بر مذاکرات میان دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک افزایش یافته است.