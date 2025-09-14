58 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان - پ.ک.ک، در پیامی به قبایل عرب در مناطق جزیره، دیرالزور، رقه و طبقه، گفت:«من از برادری و اتحاد خلق‌های کورد و عرب به دلیل بنیان تاریخی آن حمایت می‌کنم.»

اوجالان پیامی خطاب به شیوخ و بزرگان قبایل در مناطق جزیره، دیرالزور، رقه و طبقه ارسال کرد.

اوجالان در پیام خود با تاکید بر اهمیت وحدت و حمایت از کوردها بر اساس نظام ملل دموکراتیک گفت:«با این وحدت، شما در حال ایجاد یک بنیان تاریخی جدید هستید، بر مبنای رابطه و اتحاد بین خلق‌های عرب و کورد.»

عبدالله اوجالان در مورد روابط بین خلق‌های کورد و عرب گفت: «در طول تاریخ، دوستی و برادری بین خلق‌های عرب و کورد همیشه در اولویت بوده است. حتی در زمان ظهور اسلام و گسترش آن تحت رهبری حضرت محمد، این دوستی باعث شد که اکثر کوردها به راحتی به اسلام حنفی روی آورند. دلیل اصلی این امر، روابط قوی بین کوردها و اعراب است. این روابط برادرانه بین این دو ملت قرن‌ها پس از اسلام ادامه یافت و توسعه یافت.»

اوجالان پیام خود را اینگونه ادامه داد:

«این وحدتی که شما امروز رهبری می‌کنید، از یک سو، یک توافق تاریخی و از سوی دیگر، یک توافق اجتماعی است. همچنین دارای مبنای سیاسی است، بنابراین این موضع و وحدت در سوریه از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است. من از برادری و اتحاد خلق‌های کورد و عرب به دلیل مبنای تاریخی آنها حمایت می‌کنم.

ما خود را بر این اساس توسعه داده‌ایم. ما دیدگاه‌هایی مبتنی بر برادری و ملت دموکراتیک شکل داده‌ایم. همه مردم باید برابر و آزاد با هم زندگی کنند و خود را مدیریت کنند. برابری و عدالت باید بر این اساس بنا شود. کوردها و اعراب باید با هم زندگی کنند. این امر همچنین به حمایت شما از نیروهای دموکراتیک سوریه بستگی دارد. حمایت شما از نیروهای دموکراتیک سوریه از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است.»

رهبر زندانی پ.ک.ک، تاکید کرد:« دوستان عزیز، شما می‌توانید نقش مهم و تاریخی در ساختن سوریه‌ای دموکراتیک، امن، متحد و عادلانه ایفا کنید. مهم است که اعراب، کوردها، سریانی‌ها-آشوری‌ها و همه کسانی که در این سرزمین‌های مقدس زندگی می‌کنند، برای این برادری تاریخی با هم همکاری کنند.»

ب.ن