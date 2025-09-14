18 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، امروز یکشنبه ۱۴ سپتامبر، گفت که سفر مارکو روبیو، دیپلمات ارشد آمریکایی، به اسرائیل، چند روز پس از حمله بی‌سابقه اسرائیل به رهبران حماس در قطر که انتقادات گسترده‌ای را به همراه داشت، بر استحکام روابط بین این دو متحد تاکید می‌کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اسرائیل را به دلیل حمله روز سه‌شنبه در دوحه سرزنش کرد، اما روبیو پیش از ترک واشنگتن در روز شنبه، به خبرنگاران گفت که اگرچه ترامپ از این حمله «راضی» نیست، اما «ماهیت روابط ما با اسرائیلی‌ها را تغییر نخواهد داد.»

با این وجود، این حمله فشار تازه‌ای را بر تلاش‌ها برای آتش‌بس در غزه وارد کرده است و روبیو اذعان کرد که ایالات متحده و اسرائیل «باید در مورد» تاثیر آن صحبت کنند.

ترامپ روز جمعه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر، دیدار کرد و سفر روبیو در حالی انجام می‌شود که رهبران عرب و مسلمان پیش از دیدار روز دوشنبه برای ابراز همبستگی خود با این کشور حوزه خلیج، در دوحه گرد هم آمده‌اند.

نتانیاهو از این عملیات - که مقامات حماس را که برای بحث در مورد پیشنهاد آتش‌بس جدید ایالات متحده گرد هم آمده بودند، هدف قرار داد - دفاع کرده و گفته است که کشتن رهبران این گروه «مانع اصلی» پایان جنگ غزه را از بین می‌برد.

روبیو امروز یکشنبه، در حالی که کیپای یهودی به سر داشت، در کنار نتانیاهو و مایک هاکبی، سفیر ایالات متحده در اسرائیل، در کنار دیوار ندبه مقدس اورشلیم دعا خواند.

نتانیاهو، روبیو را «دوست فوق‌العاده» اسرائیل خواند و گفت که سفر این دیپلمات «قدرت اتحاد اسرائیل و آمریکا» را نشان می‌دهد.

نتانیاهو به خبرنگاران گفت:«این دیوار به اندازه سنگ‌های دیوار ندبه که ما لمس کردیم، محکم و بادوام است.»

دیدارهای اصلی روبیو با مقامات، از جمله نتانیاهو، روز دوشنبه و پیش از عزیمت او در روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه/ ب.ن