3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- رومانی، امروز یکشنبه ۱۴ سپتامبر، ورود یک پهپاد روسی به حریم هوایی خود در جریان حمله به کشور همسایه، اوکراین را به شدت محکوم کرد و گفت اقدامات مسکو «چالش جدیدی» برای امنیت دریای سیاه ایجاد می‌کند.

وزیر امور خارجه رومانی، گفت که سفیر روسیه به دلیل دومین حادثه مربوط به پهپادهای روسی در یک کشور اروپایی در هفته گذشته، احضار خواهد شد.

لهستان پیش از این ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی خود را محکوم کرده و از مسکو خواسته بود از «تحریکات» بیشتر خودداری کند. جت‌های جنگنده لهستانی روز شنبه در پاسخ به حملات جدید پهپادهای روسی درست در مرز اوکراین به پرواز درآمدند.

از زمان حمله مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲، چندین قطعه پهپاد در خاک رومانی، عضو ناتو، سقوط کرده است، به ویژه که روسیه حملات خود به بنادر اوکراین را افزایش داده است.

وزارت دفاع رومانی در بیانیه‌ای پس از ورود پهپاد در روز شنبه، اعلام کرد که «اقدامات غیرمسئولانه فدراسیون روسیه را به شدت محکوم می‌کند و تاکید می‌کند که آنها چالش جدیدی برای امنیت و ثبات منطقه‌ای در منطقه دریای سیاه هستند.»

این بیانیه افزود که «چنین حوادثی نشان‌دهنده عدم احترام فدراسیون روسیه به قوانین بین‌المللی است.»

کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اقدام روسیه را تهدیدی «بی‌ملاحظه» برای امنیت خواند.

کالاس در ایکس نوشت: «نقض حریم هوایی رومانی توسط پهپادهای روسی، نقض غیرقابل قبول دیگری از حاکمیت یک کشور عضو اتحادیه اروپا است. این تشدید بی‌ملاحظه و مداوم، امنیت منطقه‌ای را تهدید می‌کند. ما با رومانی اعلام همبستگی می‌کنیم. من با دولت رومانی در تماس نزدیک هستم.»

خبرگزاری فرانسه/ب.ن