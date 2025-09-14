25 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، امروز یکشنبه ۱۴ سپتامبر مجددا بر تعهد خود به تمامیت ارضی و وحدت ملی سوریه تاکید کرد و گفت که تنها گفت‌وگوی جامع و مسئولانه می‌تواند انسجام کشور را تضمین کرده و از آینده آن محافظت کند.

اداره خودگردان در بیانیه‌ای که توسط دفتر روابط خارجی آن منتشر شد، بر آنچه «اصول ثابت ملی» نامید، تاکید کرد و هرگونه طرح یا پیشنهادی را که حاکمیت سوریه را تضعیف کند یا راه را برای تجزیه هموار کند، رد کرد.

در بیانیه آمده است:«بر اساس مسئولیت ملی و تاریخی خود در قبال آینده سوریه و مردم آن، اعم از تمام جوامع، تعهد خود را به یکپارچگی سوریه - سرزمین و مردم - تکرار می‌کنیم و هرگونه طرح یا ابتکاری را که تمامیت ارضی آن را تهدید کند، رد می‌کنیم.»

اداره خودگردان به توافق ۱۰ مارس و جلسات بعدی بین نیروهای دموکراتیک سوریه و رئیس جمهور موقت سوریه به عنوان نقطه عطفی در زمینه‌سازی برای گفت‌وگوی سازنده اشاره کرد. در حالی که فضای این جلسات مثبت توصیف شد و نشان‌دهنده اراده واقعی برای مصالحه بود، اداره خودگردان خاطرنشان کرد که «چنین وعده‌هایی هنوز به گام‌های ملموس در عمل تبدیل نشده‌اند»، که این امر سوالات مشروعی را در مورد جدیت دمشق در استفاده از این فرصت تاریخی برای حل و فصل مطرح می‌کند.»

این بیانیه تاکید کرد که تجربه شمال و شرق سوریه ثابت کرده است که متعهدترینِ کشور به حفظ وحدت و ثبات ملی است. «فداکاری‌های عظیم» انجام شده در آزادسازی منطقه - ابتدا از رژیم سابق و سپس از مخوف‌ترین شبکه تروریستی جهان - «در دفاع از همه سوری‌ها» را یادآوری کرد.

همچنین بر ظرفیت اداره خودگردان برای حکومت و ارائه خدمات به میلیون‌ها نفر «بدون تبعیض» تاکید کرد و این را به عنوان گواهی بر تعهد آن به حکومت فراگیر ارائه داد.

این بیانیه با رد اتهاماتی مبنی بر اینکه خواستار تمرکززدایی، تقسیم قدرت و آشتی ملی به معنای جدایی‌طلبی است، چنین برچسب‌هایی را «نادرست و غیرسازنده، که به جای تقویت وحدت، تفرقه را افزایش می‌دهد» توصیف کرد. و هشدار داد که رویکردهای مبتنی بر جمعیت‌گرایی یا تلاش‌ها برای جداسازی جوامع شمال و شرق سوریه از یکدیگر، همزیستی را تهدید می‌کند و اعتماد بین سوری‌ها را از بین می‌برد.

اداره خودگردان تایید کرد که تمام کمیته‌های تخصصی در منطقه - از جمله کمیته‌هایی که وظیفه رسیدگی به پرونده‌های قانون اساسی، اداری، امنیتی و خدماتی را بر عهده دارند - کاملا آماده هستند تا «به محض تعیین جدول زمانی مناسب توسط دمشق» کار خود را آغاز کنند.

این بیانیه همچنین به تلاش‌های مداوم برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی، از جمله گذرگاه قامشلو- نصیبین اشاره کرد و آن را «پل ارتباطی سازنده‌ای بین سوریه و کشورهای همسایه» توصیف کرد. همچنین تاکید کرد که این باید به بازیگران منطقه‌ای اطمینان دهد که سیاست آن مبتنی بر گشودگی و همکاری است، نه انزوا یا طرد.

اداره خودگردان با یادآوری قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل، آن را تنها چارچوب مورد توافق بین‌المللی برای یک فرآیند سیاسی به رهبری سوریه توصیف کرد.

این بیانیه اعلام کرد: «در هیچ رویکرد واقع‌بینانه‌ای برای حل بحران سوریه، نادیده گرفتن یا دور زدن قطعنامه ۲۲۵۴ امکان‌پذیر نیست.» و خواستار تبدیل کنفرانس ملی به یک فرآیند جامع شد که تمام نیروها و جوامع سوریه را گرد هم می‌آورد. این انجمن استدلال کرد که چنین مجمعی می‌تواند به عنوان بستری برای آغاز «مسیری جدی به سوی سوریه‌ای دموکراتیک و غیرمتمرکز که منعکس‌کننده آرمان‌های مردمش باشد و وحدت آن را حفظ کند» عمل کند.

اداره خودگردان در پایان بیانیه تاکید کرد که راه پیش رو تنها در گفت‌وگوی فراگیر و مسئولیت مشترک نهفته است.

در این بیانیه تایید شد:«ما معتقدیم که گفت‌وگوی جامع و مسئولانه تنها راه برای تضمین وحدت سوریه و محافظت از آینده آن است. مشارکت واقعی همه جوامع سوری در شکل‌دهی به یک راه‌حل، تضمین واقعی برای ایجاد یک دولت دموکراتیک، غیرمتمرکز و عادلانه است - دولتی که به کثرت‌گرایی احترام می‌گذارد و از حقوق همه شهروندانش محافظت می‌کند.»

ب.ن