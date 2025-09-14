فواد حسین و عباس عراقچی در قطر دیدار کردند
اربیل (کوردستان٢٤)- وزیر خارجه عراق در قطر با وزیر خارجه ایران دیدار کرد و روابط دوجانبه بین بغداد و تهران و به طور کلی اوضاع منطقه را بررسی کردند.
یکشنبه ۱۴ سپتامبر، فواد حسین وزیر خارجه عراق در حاشیه زمینهسازیها برای اجلاس عربی – اسلامی که در دوحه برگزار میشود، با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران دیدار کرد و دو طرف روابط دوجانبه بغداد و تهران و حوادث و پیشامدهای منطقه را بررسی کردند.
بر پایه بیانیه وزارت خارجه عراق، فواد حسین، پیشنهاد کرد که کشورهای حوزه خلیج و عراق و ایران در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با هدف تقویت راوبط و گفتوگو و هماهنگی منطقهای، یک نشست مشترک برگزار کنند.
وزارت خارجه عراق تاکید کرد که فواد حسین، حملات اسرائیل به قطر را سرزنش کرده و آن را برای امنیت منطقه تهدید به شمار آورده است.
ب.ن