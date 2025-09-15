مسرور بارزانی: به توسعهی بیشتر فرهنگ همزیستی و آزادی دینی پایبند هستیم
مسرور بارزانی نخستویر اقلیم کوردستان با جمعی از شخصیتهای آشوری آمریکا دیدار کرد
نخستوزیر اقلیم کوردستان بر تعهد دولت اقلیم کوردستان به حفاظت از حقوق همهی اقلیتها و گسترش فرهنگ همزیستی و آزادی دینی در اقلیم کوردستان تاکید کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز دوشنبه، ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۴ شهریور ۱۴۰۴)، از تعدادی از شخصیتهای آشوری مقیم آمریکا به ریاست سام درمو، رئیس بنیاد آشوریها برای عدالت، استقبال کرد.
بر اساس بیانیهی دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار، هیئت میهمان وضعیت همزیستی مسالمتآمیز و آزادی در اقلیم کوردستان را ستود.
نخستوزیر، نیز در ادامهی این دیدار، "پایبندی دولت اقلیم کوردستان به حفظ حقوق همهی اقلیتها و توسعهی بیشتر فرهنگ همزیستی و آزادی دینی در اقلیم کوردستان را تکرار کرد."