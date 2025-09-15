دیدار پرزیدنت بارزانی با شماری از شخصیتهای آشوری آمریکا
اربیل (کوردستان٢٤)- پرزیدنت بارزانی، از شماری از شخصیتهای آشوری استقبال کرد و آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند.
امروز دوشنبه ۱۵ سپتامبر، بارگاه بارزانی در بیانیهای اعلام کرد که پرزیدنت مسعود بارزانی از شماری از شخصیتهای آشوری ساکن آمریکا به ریاست سام درمو، رئیس موسسه آشوریها برای عدالت، استقبال کرد.
بر پایه بیانیه در این دیدار روابط دیرینه آشوریها و مردم کوردستان مورد بحث قرار گرفت و پرزیدنت بارزانی اطمینان داد که جامعه آشوری و همه جوامع دیگر کوردستان، مردمان اصیل این سرزمین هستند و سرنوشت آنها به هم گره خورده است. و هم در گذشته و هم در آینده در کنار هم در آزادی و سربلندی زیسته و خواهند زیست.
پرزیدنت بارزانی تاکید کرد که تمام نهادها و سازمانها در اقلیم کوردستان همکار و حامی همه آوارگانی هستند که اکنون ساکن اقلیم هستند و باید وجود، ابقا و صلح و ثبات و آینده درخشان خود در اقلیم کوردستان را احساس کنند.
بارگاه بارزانی، اعلام کرد که هیئت مهمان خوشحالی خود را از دیدار با پرزیدنت بارزانی و پیشرفتهای اقلیم کوردستان ابراز داشته و از اینکه اکنون در میهن خود و در بین بستگان خود هستند و خود را از مردم کوردستان جدا نمیدانند، ابراز خرسندی کردند.
در این دیدار اوضاع و آخرین تحولات منطقه نیز مورد توجه قرار گرفت.
ب.ن