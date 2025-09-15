1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- مهندس جوان کورد، در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی اختراعات چین، گواهی‌نامه افتخار و مدال برنز دریافت کرد. او یک «دستگاه قابل‌ حمل پایش هیدرو آب‌وهوایی و آلودگی مبتنی بر هوش مصنوعی» تولید کرده است.

پارک علم و فن‌آوری کوردستان، اعلام کرد که مهندس آرین صلواتی، مدیرعامل یکی از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری کوردستان در سنندج، با ارائه یک «دستگاه قابل‌ حمل پایش هیدرو آب‌وهوایی و آلودگی مبتنی بر هوش مصنوعی»، در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی اختراعات چین، گواهی‌نامه افتخار و مدال برنز دریافت کرد.

این نمایشگاه معتبر علمی و فناورانه در شهر گوانگژوی چین برگزار شد و از ۲۲ تا ۲۴ اوت ۲۰۲۵ برپا بود و بیش از ۱۵۰۰ مخترع از ۲۵ کشور مختلف جهان در آن به رقابت پرداختند.

بر پایه گزارش محصول نوآورانه این مهندس کورد، نظر هیئت داوران را به خود جلب کرد و همچون یک دستاورد ارزشمند فناوری‌ نوین در بخش محیط زیست‌، از آن تقدیر شد.

ب.ن