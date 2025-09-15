32 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- بلاروس، متحد کلیدی روسیه، نمایندگان ارتش ایالات متحده را به رزمایش‌های نظامی مشترکی که امروز دوشنبه در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین روسیه و ناتو بر سر حمله به اوکراین برگزار می‌شود، دعوت کرد.

رزمایش‌های زاپاد (غرب) که تا سه‌شنبه در سراسر بلاروس ادامه دارد، پس از سرنگونی پهپادهای روسی در حریم هوایی این کشور، اعضای شرقی ناتو را وحشت‌زده کرده است.

ویکتور خرنین، وزیر دفاع بلاروس، در بازدید از رزمایش‌ها در شهر باریساو بلاروس، در شرق مینسک، به برایان شوپ، وابسته نظامی ایالات متحده، گفت:«بهترین صندلی‌های تماشا برای شما فراهم خواهد شد.»

مینسک امروز دوشنبه اعلام کرد که حدود ۷۰۰۰ نیرو در این رزمایش‌ها شرکت می‌کنند - ۶۰۰۰ نفر از بلاروس و ۱۰۰۰ نفر از روسیه.

بازدید نمایندگان ارتش ایالات متحده از رزمایش‌های روسیه یا متحدانش، به ویژه پس از حمله مسکو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، نادر است.

شوپه در حالی که با خرنین دست می‌داد، گفت: «از دعوت شما متشکرم.»

نمایندگان ۲۲ کشور دیگر - از جمله اعضای ناتو، ترکیه و مجارستان - نیز در حال مشاهده این رزمایش‌ها بودند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از زمان بازگشت به کاخ سفید در اوایل امسال، به دنبال گفتگو با بلاروس بوده است.

او با الکساندر لوکاشنکو، همتای بلاروسی خود تماس تلفنی برقرار کرد، نمایندگانی را به این کشور اعزام کرد و او را برای آزادی زندانیان سیاسی تحت فشار قرار داد.

هفته گذشته بیش از ۵۰ نفر آزاد شدند و ایالات متحده از لغو بخشی از تحریم‌ها علیه شرکت هواپیمایی دولتی بلاویا خبر داد.

ای‌اف‌پی/ب.ن