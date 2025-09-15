دیندار زیباری و نماینده سازمان ملل در عراق دیدار کردند

13 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- دوشنبه ۱۵ سپتامبر، دفتر هماهنگ کننده ماموریت‌های بین‌المللی اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دیندار زیباری، رئیس این دفتر از تیتون میترا، نماینده دائم برنامه توسعه سازمان ملل در عراق استقبال کرد.

در بیانیه آمده است که در این دیدار دیندار زیباری، مشارکت بخش خصوصی در آبادانی اقلیم کوردستان و توسعه زیرساخت اقتصادی را مورد توجه قرار داده و تاکید کرده که تاثیرات آن به خصوص در بخش کشاورزی و صنعت و تامین منابع آب سالم برای شهروندان، مشاهده شده است. همچنین از نقش تاثیرگذار آژانس‌های سازمان‌ ملل در این زمینه قدردانی کرده است.

بر پایه بیانیه، زیباری مشارکت دفتر هماهنگ کننده ماموریت‌های بین‌المللی اقلیم کوردستان در گفت‌وگوهای مرتبط با توافق‌نامه و معاهدات عراق را فعال توصیف کرده و تاکید کرده است که این دفتر در انتقال توصیه‌های بین‌المللی به نهادهای اقلیم کوردستان و اقدامات دولت اقلیم کوردستان به خارج از میهن، نقش با اهمیت ایفا کرده است.

تیتون میترا نیز برنامه آینده سازمان متبوع در خصوص مدیریت آب و منابع آب در عراق را مورد توجه قرار داد و گفت که قرار است این موضوع را با دولت اقلیم کوردستان مورد بحث و گفت‌وگو قرار دهند، با در نظر گرفتن اینکه دولت اقلیم کوردستان در این زمینه اقداماتی انجام داده است، از جمله احداث سد و ذخایر روباز آب که تاثیرات مثبتی بر بهبود شرایط آب و هوایی، گردشگری و تامین آب سالم داشته است.

ب.ن