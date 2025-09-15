1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- در نشستی به ریاست نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، از دولت فدرال عراق خواسته شد که حقوق ماهانه و استحقاقات مالی نیروی پیشمرگ کوردستان را با نیروهای ارتش عراق همطراز کند، زیرا بر مبنای قانون اساسی عراق، نیروی پیشمرگ بخشی از نظامی دفاع این کشور است.

امروز دوشنبه ۱۵ سپتامبر، دولت اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، نشست ویژه‌ای برای پیگیری اقدامات انجام شده در خصوص تجدید سازمان نیروی پیشمرگ و اصلاحات در وزارت امور پیشمرگ را ریاست کرد.

در بیانیه آمده است که نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از پیشرفت‌ها در روند اصلاحات در وزارت پیشمرگ قدردانی و بر ضرورت تکمیل و پیشبرد روند تاکید کرد.

در این نشست تصمیمات مهمی برای تعجیل در روند اصلاحات اتخاذ شدند. از جمله: ادغام واحدهای حسابداری در یک واحدِ تحت نظر وزارت پیشمرگ و وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کوردستان و تجدید سازمان و ساختار تقسیم نیروی پیشمرگ، مطابق با اصلاحات انجام شده در دولت.

بر پایه بیانیه، در این نشست فراهم کردن تسهیلات برای انجام دادن معاملات اداری بازنشستگی در وزارت پیشمرگ به طوریکه منافع پیشمرگ‌ها در آن در نظر گرفته شود، مورد توجه قرار گرفت. نخست‌وزیر جهات مربوطه را مامور کرد که در انجام معاملات اداری تعجیل کنند و تاکید کرد که نباید مسائل فنی و قانونی مانع از پرداخت حقوق ماهانه و استحقاقات مالی شود.

در این نشست از دولت فدرال خواسته شد که حقوق ماهانه و استحقاقات مالی نیروی پیشمرگ کوردستان را با نیروهای ارتش عراق همطراز کند، زیرا بر مبنای قانون اساسی عراق، نیروی پیشمرگ بخشی از نظامی دفاع این کشور است و باید حقوق ماهانه و استحقاقات مالی آن در چارچوب نظام دفاعی عراق، تامین شود.

ب.ن