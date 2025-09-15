برگزاری جشنواره انگور و عسل در دهوک

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- استان دهوک امروز سه‌شنبه ۱۶ سپتامبر، شاهد دومین روز از جشنواره انگور و عسل بود که در آن ۱۰۵ نوع انگور به نمایش گذاشته شد و توجه بسیاری از تاجران و گردشگران را به خود جلب کرد.

هجدهمین جشنواره انگور و عسل، روز دوشنبه ۱۵ سپتامبر با شعار «دهوک، منبع محصولات بومی» آغاز به کار کرد.

یوسف نیروه‌ای، کشاورز اهل آمیدی که با ارائه ۱۸ نوع انگور بومی در جشنواره شرکت ‌کرده است، معتقد است که این جشنواره نشان دهنده حمایت قوی از کشاورزان و محصولات محلی است. او گفت:«این جشنواره فرصت بسیار خوبی برای کشاورزان دهوک بود تا با یکدیگر آشنا شوند، محصولات خود را مبادله کنند و در مورد مسائل مربوط به خریداران و بازار بحث کنند.»

در این جشنواره، چهل کشاورز مشارکت دارند که ۲۰ نفر از آنها محصولات انگور خود را از روستاها و مناطق کوهستانی استان دهوک به نمایشگاه آورده‌اند.

عبید امینکی، یکی دیگر از کشاورزان شرکت‌کننده، به کوردستان ۲۴ گفت:«گونه‌های انگور اکنون متعدد و متنوع هستند و گردشگران خارجی از فرانسه، ایتالیا، ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگر، انگور محصول کوردستان را خریداری می‌کنند، به ویژه انگور منطقه دوسکی که به تولید غنی و متمایز خود مشهور است.»

خورشید یاسین، کشاورز بازدیدکننده از جشنواره به کوردستان ۲۴ گفت:«من سال گذشته و امسال از این جشنواره بازدید کردم. این جشنواره برای آشنایی با کشاورزان و ملاقات با دوستان، به ویژه کشاورزانی که قبلا آنها را نمی‌شناختیم، با اهمیت است.»

با افتتاح جشنواره، گروه تجارت و محصولات کشاورزی کاوین، شروع به خرید بسیاری از محصولات کشاورزان و پرداخت فوری هزینه آنها کرد و از شرکت‌کنندگان حمایت مستقیم ارائه داد.

مصلح حسن، معاون مدیر کشاورزی دهوک، به کوردستان ۲۴ توضیح داد که ۲۱ هزار دونم از زمین‌های دهوک زیر کشت انگور است و تولید سالانه آن تقریبا ۶۰ هزار تن است. او خاطرنشان کرد که با وجود خشکسالی در سال جاری، کشاورزان محصولات خود را با استفاده از روش‌های علمی آبیاری کرده‌اند و بنابراین انتظار می‌رود تولید انگور در دهوک امسال نیز به ۶۰ هزار تن برسد.

ب.ن