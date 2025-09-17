2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- یک مقام وزارت امور خارجه سوریه، امروز پنجشنبه ۱۸ سپتامبر به خبرگزاری فرانسه گفت که کشورش تا پایان سال چندین توافق‌نامه امنیتی و نظامی با اسرائیل امضا خواهد کرد که پس از سرنگونی بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق سوریه، نقطه عطفی بزرگ خواهد بود.

همچنین امروز پنجشنبه، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، برای انجام اولین سفر از این دست در بیش از ۲۵ سال، وارد واشنگتن شد.

این مقام وزارت خارجه که به دلیل عدم اجازه به ارائه توضیحات به رسانه‌ها، نخواست نامش فاش شود، گفت:«در مذاکرات با اسرائیل پیشرفت‌هایی حاصل شده است.» وی افزود که انتظار می‌رود چندین توافق‌نامه «تا پایان سال» امضا شود.

وی گفت:«در درجه اول، این توافق‌نامه‌ها امنیتی و نظامی خواهند بود.» و تمرکز بر «توافق برای توقف عملیات نظامی (اسرائیل) در داخل سوریه» خواهد بود.

در همین حال، تلویزیون دولتی گزارش داد که شیبانی برای یک سفر رسمی وارد واشنگتن شده است، در حالی که یک منبع وزارت امور خارجه به خبرگزاری فرانسه گفت که هدف از این سفر، مذاکره در مورد لغو تحریم‌های باقی‌مانده ایالات متحده علیه سوریه بوده است.

ایالات متحده پیش از این، پس از برکناری اسد توسط اتحادی از شورشیان به رهبری اسلام‌گرایان در ماه دسامبر، اکثر تحریم‌هایی را که علیه سوریه اعمال کرده بود، لغو کرده بود.

آخرین باری که وزیر امور خارجه سوریه در ایالات متحده بود، در سال ۱۹۹۹ بود، زمانی که فاروق الشرع، دیپلمات ارشد وقت، مذاکراتی در مورد مذاکرات صلح با اسرائیل انجام داد.

ایالات متحده، سوریه و اسرائیل را برای رسیدن به توافقی که به خصومت‌های بین دو کشور، که از سال ۱۹۴۸ در جنگ هستند، پایان دهد، تحت فشار قرار داده است.

از ماه دسامبر، اسرائیل نیروهایی را در منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل مستقر کرده است که نیروهای دو کشور را از هم جدا کرده و صدها حمله در سوریه انجام داده است.

اسرائیل، همچنین مذاکرات مستقیمی با حاکمان جدید سوریه داشته است.

ای‌اف‌پی/ ب.ن