ایران انتقاد آمریکا از برنامه موشکی خود را «مزخرف» خواند

5 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- ایران امروز چهارشنبه ١٧ سپتامبر، انتقاد این هفته مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، از برنامه موشکی خود را «مزخرف» خواند و آن را «خطری غیرقابل قبول» خواند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، به خبرنگاران گفت:«او مزخرف می‌گفت» و افزود که ایالات متحده «قرار نیست در مورد قابلیت‌های دفاعی ملتی که تصمیم گرفته است استقلال خود را به هر قیمتی حفظ کند، اظهار نظر کند.»

او با اشاره به اسرائیل، گفت که برنامه موشکی وسیله ایران «برای ایستادگی در برابر طمع، تجاوز و حملات بیگانگان - از جمله ایالات متحده و رژیم صهیونیستی» است.

روبیو در سفر روز دوشنبه خود به اسرائیل، متعهد شد که سیاست «فشار حداکثری» تحریم‌ها علیه تهران را که در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعمال شده بود، حفظ کند.

این سیاست باعث شد واشنگتن به طور یکجانبه از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بین ایران و قدرت‌های جهانی خارج شود.

روبیو در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت:«ایران هسته‌ای تحت حکومت یک روحانی شیعه رادیکال که نه تنها به طور بالقوه سلاح‌های هسته‌ای دارد، بلکه موشک‌هایی که می‌توانند این سلاح‌ها را به دوردست‌ها پرتاب کنند، یک خطر غیرقابل قبول است، نه فقط برای اسرائیل، نه فقط برای ایالات متحده، بلکه برای جهان.»

او افزود که ایالات متحده تا زمانی که «آنها مسیر خود را تغییر دهند» به فشار بر ایران ادامه خواهد داد.

در اواسط ماه ژوئن، اسرائیل یک عملیات بمباران بی‌سابقه علیه ایران و جنگی را آغاز کرد که در طی آن ایران با حملات موشکی و پهپادی مرگبار پاسخ داد.

این درگیری - که مذاکرات هسته‌ای سطح بالا بین تهران و واشنگتن را از مسیر خود خارج کرد، شاهد حمله ایالات متحده به تاسیسات هسته‌ای کلیدی در ایران بود.

در ماه سپتامبر، علی لاریجانی، رئیس شورای امنیت ایران، گفت که تهران همچنان برای مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن آماده است، اما هرگونه محدودیتی را در برنامه موشکی کشورش رد کرد.

خبرگزاری فرانسه/ ب.ن