ایران منتظر پاسخ مثبت قدرتهای اروپایی به توافق آژانس بینالمللی انرژی اتمی است
اربیل (کوردستان٢٤)- ایران امروز چهارشنبه ١٧ سپتامبر اعلام کرد که انتظار دارد قدرتهای اروپایی که باعث بازگشت تحریمهای سازمان ملل شدند، به امضای توافقنامه همکاری جدید با آژانس بینالمللی انرژی اتمی واکنش مثبت نشان دهند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، امروز چهارشنبه آماده گفتوگوی تلفنی با همتایان بریتانیایی، فرانسوی و آلمانی خود میشود.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود گفت: "ما نشان دادهایم که از دیپلماسی بیزار نیستیم و از هر فرصتی برای حفاظت از منافع و مصالح ملت ایران استفاده میکنیم. طبیعی است که انتظار داشته باشیم رویکرد مثبت و تلاشهای مبتنی بر حسن نیت ایران با اقدام مشابه و متقابل طرفهای اروپایی مواجه شود."
هفته گذشته، ایران پس از تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای آن کشور در ماه ژوئن، بر سر یک چارچوب همکاری جدید با آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) به توافق رسید.
این توافق چند روز پس از آن حاصل شد که سه قدرت اروپایی مکانیسم «بازگشت سریع» توافق هستهای رو به زوال ۲۰۱۵ را برای اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل که تقریبا یک دهه به حالت تعلیق درآمده بودند، فعال کردند. آنها به آنچه عدم پایبندی «قابل توجه» ایران خواندند، اشاره کردند.
اکنون قرار است کە تحریمهای سازمان ملل در ماه آینده دوباره اعمال شوند، مگر اینکه ایران به درخواستهای دولتهای اروپایی برای ازسرگیری همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ازسرگیری مذاکرات هستهای با ایالات متحده که از ژوئن به حالت تعلیق درآمده بود، توجه کند.
توافق ۲۰۱۵ در ازای محدود کردن فعالیتهای هستهای ایران، به آن کشور لغو تحریمها را اعطا کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در دوره اول ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۸، با خروج ایالات متحده از این توافق و اعمال مجدد تحریمهای ایالات متحده، عملا آن را نقض کرد.
ایافپی/ب.ن