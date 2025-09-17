آمریکا در رایگیری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد غزه با فشار مواجه است
اربیل (کوردستان٢٤)- شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز پنجشنبه ۱۸ سپتامبر در مورد آخرین درخواست برای آتشبس و افزایش دسترسی بشردوستانه به غزه رایگیری کند، امری که با حمایت اکثریت اعضای شورا و با وجود وتوهای مکرر آمریکا، به دنبال اقدام است.
۱۰ عضو غیردائم، بحث در مورد پیشنویس قطعنامه فعلی را در اواخر ماه اوت، در پاسخ به اعلام رسمی قحطی توسط سازمان ملل متحد پس از تقریبا دو سال جنگ اسرائیل در سرزمین فلسطین، آغاز کردند.
پیشنویس قبلی در درجه اول خواستار رفع موانع کمکرسانی بود، اما منابع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفتند که فرانسه، بریتانیا و روسیه نسبت به ارزش یک قطعنامه صرفا بشردوستانه از سوی نهادی که وظیفه حفظ صلح جهانی را بر عهده دارد، تردید دارند، قطعنامهای که ایالات متحده هنوز میتوانست آن را مسدود کند.
پیشنویسی که امروز پنجشنبه برای رایگیری آماده میشود و توسط خبرگزاری فرانسه بررسی شده است، خواستار باز شدن دسترسی به کمکها است، اما همچنین «خواستار آتشبس فوری، بدون قید و شرط و دائمی در غزه با حفظ احترام همه طرفها» و همچنین آزادی فوری و بدون قید و شرط گروگانها است.
ایالات متحده پیش از این چندین بار این رویکرد را رد کرده است، که آخرین مورد آن در ماه ژوئن بود که از حق وتو برای حمایت از متحد خود اسرائیل استفاده کرد.
خشم و ناامیدی
یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفت: آخرین تلاش، امتناع از تسلیم شدن در برابر تهدید وتوی ایالات متحده است.
این دیپلمات گفت:"حتی تلاش نکردن، کار را برای ایالات متحده بسیار آسان میکند، زیرا آنها مجبور نیستند آن را توجیه کنند و با ۱۴ عضو شورا و افکار عمومی جهان روبرو شوند. این به فلسطینیان در صحنه کمک زیادی نمیکند، اما حداقل ما همچنان نشان میدهیم که در حال تلاش هستیم."
وتوی قبلی باعث خشم غیرمعمول ۱۴ عضو دیگر شورا شد که به طور فزایندهای از ناتوانی آشکار خود در اعمال فشار بر اسرائیل برای متوقف کردن رنج ساکنان غزه ابراز ناامیدی میکنند.
برای اولین بار، روز سهشنبه، یک کمیسیون تحقیق بینالمللی تحت نظارت سازمان ملل، تحلیل مستقل خود را ارائه داد و اسرائیل را به ارتکاب «نسلکشی» در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ با هدف «نابودی» فلسطینیان متهم کرد.
این موضوع، موضوع محوری اجلاس سالانه سازمان ملل در نیویورک در هفته آینده خواهد بود.
ایافپی/ب.ن