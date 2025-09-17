پاکستان و عربستان سعودی پیمان دفاعی مشترک امضا کردند
اربیل (کوردستان٢٤)- پاکستان و عربستان سعودی، امروز چهارشنبه ۱۸ سپتامبر، پیمان دفاعی استراتژیک جدیدی امضا کردند و دو طرف اعلام کردند که حمله به یکی از این دو کشور «تجاوز به هر دو کشور» تلقی خواهد شد.
این توافق تنها چند روز پس از حمله اسرائیل به رهبران حماس در قطر، که کشورهای حاشیه خلیج فارس را که مدتهاست برای امنیت خود به ایالات متحده وابسته هستند، شوکه کرد، حاصل میشود.
در بیانیهای که توسط خبرگزاری عربستان سعودی منتشر شد، آمده است:«این توافق... با هدف توسعه جنبههای همکاری دفاعی بین دو کشور و تقویت بازدارندگی مشترک در برابر هرگونه تجاوزی امضا شده است.»
این بیانیه افزود:«این توافقنامه تصریح میکند که هرگونه تجاوزی به هر یک از دو کشور، تجاوز به هر دو کشور تلقی میشود.»
توافقنامه توسط محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، امضا شد.
امضای این پیمان تنها چند ماه پس از درگیری شدید چهار روزه پاکستان و هند در ماه مه صورت میگیرد که منجر به کشته شدن بیش از ۷۰ نفر از هر دو طرف در اثر شلیک موشک، پهپاد و توپخانه شد و بدترین درگیری بین این دو همسایه مسلح به سلاح هستهای از سال ۱۹۹۹ تاکنون بود.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در ماه آوریل در حال بازدید از عربستان سعودی بود که پس از حمله مرگبار به گردشگران در هند که منجر به درگیری شد، سفر خود را نیمهکاره گذاشت.
هند و پاکستان - هر دو قدرت هستهای - مدتهاست که یکدیگر را به حمایت از نیروهای شبهنظامی برای بیثبات کردن یکدیگر متهم میکنند.
اعتقاد بر این است که عربستان سعودی نقش کلیدی در خنثی کردن این درگیری داشته است.
این کشور سالهاست که تامینکننده اصلی نفت هند، پرجمعیتترین کشور جهان، بوده است.
اقتصاد به سرعت در حال توسعه هند به شدت به واردات نفت وابسته است و عربستان سعودی به گفته وزارت امور خارجه هند، سومین تامینکننده بزرگ آن است.
اسلامآباد همچنین دهههاست که روابط نزدیکی با عربستان سعودی برقرار کرده است، به طوری که تخمین زده میشود بیش از ۲.۵ میلیون نفر از اتباع آن در این پادشاهی زندگی و کار میکنند.
این پادشاهی مدتهاست که حامی اقتصادی برای کمک به تقویت اقتصاد متزلزل پاکستان بوده است.
خبرگزاری فرانسه/ب.ن