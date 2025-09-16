3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- مقامات نهادهای مربوطه اقلیم کوردستان و یک هیئت نظامی و دیپلماسی آمریکا بر اهمیت پیشبرد روند اصلاحات در نیروهای پیشمرگ و ضرورت تجدید سازمان نیروها تاکید کردند.

امروز سه‌شنبه ۱۶ سپتامبر، در ریاست اقلیم کوردستان، دور دیگری از نشست‌های مشترک مقامات نهادهای مربوطه اقلیم کوردستان و یک هیئت نظامی و دیپلماسی آمریکا، در خصوص روند اصلاحات و تجدید سازمان در نیروی پیشمرگ برگزار شد.

در این نشست بر اهمیت پیشبرد روند اصلاحات در نیروی پیشمرگ و ضرورت تجدید سازمان نیروها تاکید شد. همچنین آخرین اقدامات مربوط به روند اصلاحات و مراحل باقی‌مانده، مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

همچنین تلاش‌ها و اقدامات مشترک در راستای تسریع در روند اصلاحات و برطرف کردن موانع مورد تاکید قرار گرفت و درباره توسعه هماهنگی و همکاری بین دو طرف تبادل نظر شد.

ب.ن