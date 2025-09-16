در اربیل یک بازار جدید برای خرید و فروش دوچرخه و موتور سیکلت ساخته میشود
اربیل (کوردستان٢٤)- قرار است در آیندهای نزدیک یک بازار مدرن مخصوص دوچرخه و موتور سیکلت در اربیل احداث شود.
امروز سهشنبه ۱۶ سپتامبر، نبز عبدالحمید، فرماندار اربیل، به کوردستان۲۴ گفت: در آینده نزدیک در مسیر اربیل – کرکوک یک بازار مدرن مخصوص دوچرخه و موتور سیکلت احداث میشود.
وی افزود: بازار فعلی در مرکز شهر واقع شده است و ظاهر شهر را به هم زده است، بنابراین به منظور آراسته کردن ظاهر شهر و زیباسازی بازارها، تصمیم گرفته شده که یک بازار جدید احداث شود.
فرماندار اربیل گفت: بازار با هزینه دو میلیارد و ۸۸۷ میلیون و ۵۷۴ هزار دینار در مساحت ۱۰ دونم احداث خواهد شد.
ب.ن