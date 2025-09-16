اسرائیل مسیر «موقتی» برای فرار ساکنان شهر غزه اعلام کرد

15 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- اسرائیل امروز چهارشنبه ١٧ سپتامبر، همزمان با آغاز حمله زمینی شدید پس از بمباران گسترده شهر اصلی فلسطین، مسیر جدیدی را برای فرار ساکنان شهر غزه اعلام کرد.

آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل، در بیانیه‌ای اعلام کرد:«ارتش اسرائیل از افتتاح یک مسیر حمل و نقل موقت از طریق خیابان صلاح‌الدین خبر می‌دهد.» وی افزود: «این مسیر فقط به مدت ۴۸ ساعت باز خواهد بود.»

اسرائیل روز سه‌شنبه حمله زمینی مورد انتظار خود را به شهر غزه آغاز کرد و شبه‌نظامیان حماس را هدف قرار داد.

ارتش اسرائیل شبانه شهر غزه را بمباران کرد و نیروهایش به عمق بزرگترین مرکز شهری این سرزمین نفوذ کردند.

سرلشکر ایال زمیر، فرمانده ارتش، گفت:"در 24 ساعت گذشته، پس از مذاکرات گسترده با مقامات سیاسی، ارتش اسرائیل عملیات خود را در شهر غزه به طور قابل توجهی گسترش داده است. ما در عمق منطقه عملیات می‌کنیم و نیروهای زمینی، حملات دقیق و اطلاعات با کیفیت بالا را با هم ترکیب می‌کنیم. هدف ما افزایش حملات به حماس تا شکست قطعی آن است."

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گفت که اسرائیل "مصمم است تا آخر پیش برود."

او گفت که اسرائیل "برای مذاکره جدی برای آتش‌بس که از دیدگاه اسرائیل پیامدهای چشمگیری دارد، آماده نیست."

یک مقام ارتش به خبرنگاران گفت که ارتش تخمین زده است که ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ شبه‌نظامی حماس در مرکز شهر غزه حضور دارند.

این مقام افزود که حدود ۴۰ درصد از ساکنان شهر غزه آنجا را ترک کرده و به جنوب آن منطقه نقل مکان کرده‌اند.

خبرگزاری فرانسه/ب.ن