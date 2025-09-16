1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- در یک اقدام راهبردی قابل توجه، دولت اقلیم کوردستان، طرح «کمربندی سبز اربیل» را در استان اربیل اجرا می‌کند. این طرح که بخشی از طرح جامع استان است، به صورت یک کمربندی در اطراف شهر اجرا خواهد شد. انتظار می‌رود که این طرح تاثیر مثبت قابل توجهی بر محیط زیست و کیفیت زندگی ساکنان داشته باشد.

این طرح به صورت یک کمربندی در خارج از بزرگراه ۱۵۰ متری اربیل واقع خواهد شد و شامل کاشت هفت میلیون درخت زیتون و پسته در مساحت دو کیلومتر است و ده حوضچه آب نیز برای آن فراهم خواهد شد.

برآورد شده که این طرح به طور سالانه بین ۱۴۰ هزار تا ۲۱۰ هزار تن به کاهش انتشار دی اکسید کربن در اربیل کمک کند. همچنین تاثیر قابل توجهی در کاهش انتشار سایر گازهای مضر در هوای شهر خواهد داشت.

افزایش فضای سبز در اربیل به بهبود آب و هوای شهر، کاهش خطر انتشار گازهای سمی، کاهش خطر بیابان‌زایی و گرد و غبار و کاهش دما در اربیل، کمک خواهد کرد.

از نظر اقتصادی نیز کاشت هفت میلیون درخت زیتون و پسته مزایای قابل توجهی به همراه خواهد داشت. این طرح صدها فرصت شغلی ایجاد کرده و تولید کشاورزی محلی را افزایش می‌دهد و در نتیجه از اقتصاد منطقه حمایت می‌کند.

ب.ن