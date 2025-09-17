2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- دیده‌بان حقوق بشر سوریه، امروز چهارشنبه ١٧ سپتامبر، نیروهای اسرائیل را به آواره کردن اجباری ساکنان جنوب سوریه متهم کرد، جایی که اسرائیل در توافق امنیتی جدیدی که سوریه با همسایه خود به دنبال آن است، خواستار غیرنظامی شدن آن شده است.

در این بیانیه به نقل از ارتش اسرائیل آمده است که در جنوب سوریه "برای محافظت از شهروندان کشور اسرائیل" فعالیت می‌کند و فعالیت‌های آن "مطابق با قوانین بین‌المللی" است.

این گزارش در حالی منتشر شد که رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند نیروهای اسرائیلی چندین نفر را در جنوب دستگیر کرده‌اند و یک روز پس از آنکه دمشق اعلام کرد با واشنگتن برای دستیابی به "تفاهم‌های امنیتی" متقابل با اسرائیل همکاری می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد:"نیروهای اسرائیلی که از دسامبر 2024 بخش‌هایی از جنوب سوریه را اشغال کرده‌اند، طیف وسیعی از نقض حقوق را علیه ساکنان انجام داده‌اند، از جمله آواره کردن اجباری که یک جنایت جنگی است."

همزمان با سرنگونی بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق سوریه توسط نیروهای اسلام‌گرا در ۸ دسامبر، اسرائیل نیروهایی را در منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل در ارتفاعات جولان مستقر کرد که از زمان آتش‌بس پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳، نیروهای دو کشور را از هم جدا کرده است.

اسرائیل همچنین صدها حمله هوایی به اهدافی در سوریه انجام داده و علیرغم مذاکرات اولیه با مقامات دولت موقت، به عمق بیشتری از جنوب این کشور نفوذ کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که «نیروهای اسرائیلی خانه‌ها را تصرف و تخریب کرده‌اند، ساکنان را از اموال و معیشت خود محروم کرده‌اند و آنها را خودسرانه بازداشت و به اسرائیل منتقل کرده‌اند».

این دیده‌بان مستقر در نیویورک اعلام کرد که برای تایید روایت‌ها با ساکنان مصاحبه کرده، تصاویر را بررسی و تصاویر ماهواره‌ای را تجزیه و تحلیل کرده است.

اوایل امروز چهارشنبه، تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی چهار مرد را از روستاهای داخل و نزدیک منطقه حائل در استان جنوبی قنیطره «در جریان یک عملیات یورش و جستجو که تعدادی از خانه‌ها را هدف قرار داده بود» دستگیر کرده‌اند.

اوایل این ماه، رسانه‌های دولتی اعلام کردند که نیروهای اسرائیلی هفت نفر را در همان منطقه دستگیر کرده‌اند و ارتش اسرائیل اعلام کرد که افرادی را «مظنون به فعالیت‌های تروریستی» دستگیر و برای بازجویی بیشتر به اسرائیل منتقل کرده است.

روز سه‌شنبه، سوریه پس از خشونت‌های فرقه‌ای مرگبار در سویدا، مرکز اقلیت دروزی، که منجر به مداخله نظامی اسرائیل در ماه ژوئیه شد، از یک نقشه راه مورد حمایت ایالات متحده و اردن برای بازگرداندن ثبات به جنوب خبر داد.

یک مقام نظامی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت که سلاح‌های سنگین در فرآیندی که پس از خشونت‌های سویدا آغاز شد، از جنوب خارج شده‌اند.

خبرگذاری فرانسه/ ب.ن