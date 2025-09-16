گرامیداشت قربانیان کشتار جمعی روستای صُریا توسط رژیم بعث

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- در مراسم گرامیداشت قربانیان کشتار جمعی روستای صُریا در اربیل، دبیرکل ائتلاف مسیحی، گفت که علت کشتار جمعی در روستای صُریا، مسیحی بودن ساکنان آن بود و با حکمت پرزیدنت مسعود بارزانی از جوامع محافظت شد.

آنو جوهر، دبیرکل ائتلاف مسیحی، امروز سه‌شنبه ۱۵ سپتامبر، اعلام کرد: کشتار جمعی ساکنان روستای صُریا، زخمی عمیق بر پیکر عراق و کوردستان بود، ده‌ها کودک بی‌سرپرست شدند. ذهنیت حذف دیگری و سلب هویت شخصی از بیماری‌های رایج در عراق است. از آغاز تاسیس عراق ما در یک خلاء تاریخی سرگردانیم که به انکار حقوق جوامع منجر شده است، کشتار جمعی، مجازات مردمی بود که خواستار آزادی بودند.

او تاکید کرد: علت کشتار جمعی صُریا مسیحی بودن ساکنان آن بود و ذهنیتی متحجر که علیه مردم کوردستان سیاست گرسنه‌سازی اعمال می‌کند، اما با حکمت پرزیدنت مسعود بارزانی از جوامع محافظت شد و نقش پرزیدنت بارزانی در حفاظت از جوامع را ارج می‌نهیم.

دبیرکل ائتلاف مسیحی، خاطرنشان کرد: تاریخ تکرار می‌شود و ما به رهبری کوردستان باور داریم، خواستار آنیم که شهروندان دشت نینوا از دست شبه‌نظامیان نجات داده شوند.

۵۶ سال پیش رژیم بعث به روستای مسیحی‌نشین صُریا از توابع زاخو در اقلیم کوردستان حمله کرد و علیه مردمان آن روستا دست به کشتار جمعی زد که صدها مسیحی در آن قربانی شدند.

ب.ن