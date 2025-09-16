نیروهای اسرائیلی حمله زمینی به شهر غزه را آغاز کردند

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- اسرائیل امروز سه‌شنبه ۱۶ سپتامبر حمله زمینی مورد انتظار خود را به شهر غزه آغاز کرد و شبه‌نظامیان حماس را هدف قرار داد و با محکومیت آن به عنوان "قتل عام"، نگرانی‌های بین‌المللی گسترده‌ای برانگیخته شد.

یک تحقیق سازمان ملل، اسرائیل را به ارتکاب "نسل‌کشی" در سرزمین فلسطین متهم کرد و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و دیگر مقامات ارشد را به تحریک متهم کرد.

ارتش اسرائیل شبانه شهر غزه را بمباران کرد و نیروهایش به عمق بزرگترین مرکز شهری این سرزمین نفوذ کردند.

سرلشکر ایال زمیر، فرمانده ارتش، گفت:"در 24 ساعت گذشته، پس از مذاکرات گسترده با مقامات سیاسی، ارتش اسرائیل عملیات خود را در شهر غزه به طور قابل توجهی گسترش داده است. ما در عمق منطقه عملیات می‌کنیم و نیروهای زمینی، حملات دقیق و اطلاعات با کیفیت بالا را با هم ترکیب می‌کنیم. هدف ما افزایش حملات به حماس تا شکست قطعی آن است."

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گفت که اسرائیل "مصمم است تا آخر پیش برود."

او گفت که اسرائیل «برای مذاکره جدی برای آتش‌بس که از دیدگاه اسرائیل پیامدهای چشمگیری دارد، آماده نیست.»

یک مقام ارتش به خبرنگاران گفت که ارتش تخمین زده است که ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ شبه‌نظامی حماس در مرکز شهر غزه حضور دارند.

این مقام افزود که حدود ۴۰ درصد از ساکنان شهر غزه آنجا را ترک کرده و به جنوب آن منطقه نقل مکان کرده‌اند.

خبرنگار خبرگزاری فرانسه، افراد زیادی، از جمله کودکان را دیده است که پس از فرار از خانه‌هایشان، در مقابل بیمارستانی در شهر غزه خوابیده بودند.

یوسف شانا، که در یک بیمارستان پناه گرفته بود، گفت:«مردم پولی برای نقل مکان به جنوب یا حتی نقل مکان به داخل شهر ندارند.»

مردم از بمباران بی‌وقفه در شهر غزه صحبت می‌کردند، شهری که بخش عمده‌ای از آن پس از نزدیک به دو سال حملات اسرائیل، ویران شده است.

از یک بلوک مسکونی در شمال شهر که در اثر بمباران شبانه آسیب دیده بود، فقط توده‌های عظیمی از آوار باقی مانده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن