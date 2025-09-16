عثمان محمد: مسرور بارزانی هیئتی را مامور کرده که بر روی همطراز کردن حقوق ماهانه نیروی پیشمرگ با ارتش عراق کار کنند

18 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- مدیر دفتر رسانه و هوشیاری وزارت امور پیشمرگ اقلیم کوردستان، می‌گوید که نخست‌وزیر اقلیم بر تجدید سازمان نیروی پیشمرگ اصرار دارد و همکاری‌های مالی نیرو‌های ائتلاف با نیروی پیشمرگ تا ماه سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.

عثمان محمد، مدیر دفتر رسانه و هوشیاری وزارت امور پیشمرگ کوردستان، امروز سه‌شنبه ۱۶ سپتامبر به کوردستان۲۴ گفت: مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان اصرار ورزید که یگان‌های ۷۰ و ۸۰ به سرعت تحت فرمان وزارت پیشمرگ تجدید سازمان شوند. در حال حاضر سه حساب بانکی برای نیروهای پیشمرگ وجود دارد و وزارت پیشمرگ در حال زمینه‌سازی برای ایجاد فرماندهی یک و دو، تحت فرمان خود است.

وی افزود: با ادغام یگان‌های ۷۰ و ۸۰ وظایف و ماموریت آنها تغییر می‌کند و با تغییر سیستم نظامی دو یگان، دو فرماندهی حزبی ملغی شده و تحت فرمان وزارت پیشمرگ درمی‌آیند. همچنین روی ساختار سازمانی نیروی‌های پیشمرگ کار کرده‌ایم.

او در ادامه گفت: مراحل سخت تجدید سازمان نیروهای پیشمرگ به پایان رسیده و روند آن به خوبی پیش می‌رود. این خواسته پرزیدنت مسعود بارزانی و نخست‌وزیر است برای تجدید سازمان نیروی پیشمرگ. بین دولت اقلیم کوردستان و وزارت جنگ آمریکا توافقی وجود دارد که تا سال ۲۰۲۶ آمریکا همکاری‌ و هماهنگی‌های خود را در تجدید سازمان نیروی پیشمرگ ادامه دهد.

عثمان محمد، گفت: بسیار امیدوارند که قبل از موعد مقرر روند تجدید سازمان نیروی پیشمرگ پایان یابد. نیروهای ائتلاف همکاری‌های مختلفی با نیروی پیشمرگ دارند از جمله لجستیکی، مشاوره نظامی و کمک‌های مالی و این تا سپتامبر سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت، اما سایر همکاری‌ها پس از آن هم ادامه خواهند داشت.

او تاکید کرد که هفته آینده یک هیئت مدیریت بخش بازنشستگی نیروی پیشمرگ به بغداد می‌رود و نخست‌وزیر آنها را مامور کرده که بر روی همطراز کردن حقوق ماهانه نیروی پیشمرگ با ارتش عراق کار کنند.

ب.ن