رئیس اتحادیه اروپا و ترامپ درباره افزایش «فشار اقتصادی» بر روسیه گفتوگو کردند
اربیل (کوردستان٢٤)- اورسولا فون در لاین، رئیس اتحادیه اروپا، امروز سهشنبه ۱۶ سپتامبر گفت که او و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره گامهای اضافی برای تشدید فشار بر روسیه بر سر جنگ اوکراین، گفتوگو کردهاند.
او در ایکس نوشت:«من با (ترامپ) در مورد تقویت تلاشهای مشترکمان برای افزایش فشار اقتصادی بر روسیه از طریق اقدامات اضافی، گفتوگوی خوبی داشتم.»
فون در لاین گفت که هیئت اجرایی اتحادیه اروپا به زودی پیشنهادات خود را برای نوزدهمین بسته تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه از زمان حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲ ارائه خواهد کرد.
او گفت که این بسته شامل اقداماتی خواهد بود که ارزهای دیجیتال، بانکها و انرژی را هدف قرار میدهد.
ترامپ از متحدان خواسته است که قبل از اقدام به مجازات مسکو، خرید نفت روسیه را متوقف کنند و به آنها گفته است که چین را با تعرفهها هدف قرار دهند.
اتحادیه اروپا متشکل از ۲۷ کشور، پیش از این اکثر واردات نفت روسیه را پس از حمله کرملین به اوکراین در سال ۲۰۲۲ ممنوع کرده بود و قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۷ تمام نفت و گاز روسیه را به تدریج حذف کند.
فون در لاین خاطرنشان کرد که بروکسل به دنبال اقدام سریعتر است. او نوشت:«اقتصاد جنگی روسیه که با درآمدهای حاصل از سوختهای فسیلی اداره میشود، خونریزی در اوکراین را تامین مالی میکند. برای پایان دادن به آن، کمیسیون (اروپا) پیشنهاد تسریع در حذف تدریجی واردات فسیلی روسیه را خواهد داد.»
ایافپی/ب.ن